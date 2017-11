Saturados los Panteones de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 3 de Noviembre.- Ante la saturación de los panteones Municipal y Jardín, se hace necesario que en la ciudad se cuente con otro lugar para sepultar a los difuntos, precisó Cinthya Alvarado Enríquez, subcoordinadora de Mujeres Morena.

A ello hay que agregarle el desorden que durante los últimos años han propiciado las autoridades municipales y la venta irregular de los pasillos.

El panteón Jardín fue puesto en marcha en 1952 y ya llegó al límite de su capacidad, por lo que se hace necesario contar con por lo menos unas diez hectáreas para un nuevo panteón, por lo que entre el 2000 y 2001 debieron haber empezado a buscar otro espacio, lamentablemente no ha habido interés de las autoridades, mucho menos de los ciudadanos que no lo han exigido.

El desorden también prevalece en la ciudad donde abundan infinidad de colonias irregulares, lo cual limita la gobernanza, la seguridad y el bienestar de la población, y como los funcionarios públicos sepultan a sus familiares en el panteón privado, no les interesa la problemática que se vive en los panteones públicos, agregó.

Otra problemática existente es que, violando la ley de salud, los huesos son sacados para meter a un nuevo difunto, por lo que pidió investigar estas irregularidades y abusos de las autoridades municipales.

Después de las festividades del 1 y 2 de Noviembre, el Ayuntamiento ni siquiera se ha preocupado por mandar a retirar las toneladas de basura que dejaron los visitantes, situación que podría provocar la presencia del mosco transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. EL ORBE/Rodolfo Hernández González