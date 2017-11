Reciben Clases Entre la Inmundicia

*En la Escuela Primaria México, en Suchiate.

Suchiate, Chiapas, 7 de noviembre.- Entre excremento de palomas, niños de educación primaria reciben sus clases, situación que preocupa a los padres de familia porque temen que vayan a enfermar.

Tania Pérez López explicó que en el auditorio municipal están reubicados seis grupos de la escuela primaria México, cuyas aulas resultaron siniestradas por el terremoto de 8.2 grados del pasado 7 de septiembre.

En el inmueble anidan decenas de palomas entre el techo, situación que provoca que el excremento caiga en la ropa, brazos, cabello, en los cuadernos a la hora de las clases y hasta en sus alimentos cuando están en recreo.

Lamentó que la presidenta municipal Matilde Espinosa Toledo se haya negado a proporcionarles el centro social Francisco I Madero, con el argumento que lo tiene comprometido para las fiestas decembrinas.

Los padres creen que no se los quiso prestar porque recientemente ese inmueble fue remodelado y no quiere que los niños lo maltraten, lo cual lamentan porque se trata de un edificio público y es de extrema urgencia para que los niños no sigan perdiendo clases, pero es preocupante que lo hagan entre la inmundicia. EL ORBE/Rodolfo Hernández González