Persiste Desabasto de Agua al Sur de la Ciudad

*Usuarios Toman Oficinas de COAPATAP.

Tapachula, Chiapas. 08 de Noviembre.- El desabasto del vital líquido en el sur de la ciudad ya cumplió un mes, y por ello usuarios de ese servicio tomaron por tercera ocasión en ese periodo, las instalaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap).

Desde las primeras horas de éste miércoles, un grupo de habitantes de la colonia Pobres Unidos, del fraccionamiento Solidaridad 2000 y áreas circunvecinas, encabezados por Luis Alberto Soto Vázquez, se plantaron en las afueras de las oficinas de ese organismo, ubicados en ese mismo sector.

De acuerdo a Soto, se vieron obligados a tomar de nuevo esa determinación, luego de que no les abastecen de agua, pero ya les enviaron los recibos.

Dijo que en las dos anteriores ocasiones, las autoridades locales se comprometieron a reparar la bomba eléctrica del pozo que abastece a todo ese sector de la ciudad, ya que supuestamente tuvo desperfectos y, repentinamente, dejó de funcionar.

Además, que no obstante de que no cuentan con ese servicio, los recibos siguen llegando con altas tarifas y hasta con recargos.

En voz de los colonos, aseguró que los directivos del Coapatap les han dicho que tienen grandes adeudos y que, por lo mismo, no hay los recursos suficientes para hacer las reparaciones de la bomba.

Indicaron que, por esa problemática, acudieron a presentar sus demandas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), pero que tampoco han visto resultados positivos en esa oficina.

La manifestación empezó alrededor de las 08:00 de la mañana. Para el medio día, hubo nuevamente el compromiso por parte de los directivos del Comité, aunque ésta vez se adelantaron diciendo que la bomba la repararán hasta el lunes, es decir, tendrán que aguantarse una semana más sin agua. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello