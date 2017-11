Grieta Provocada por Sismo, Posible Causa del Bajo Nivel en Cascadas de Agua Azul

* Informan Autoridades de PC.

Tumbalá, Chiapas.- Estudios geofísicos determinarán las causas que generaron que la corriente del agua del río Agua Azul ubicada en la región norte selva de Chiapas, haya sufrido una desviación y afectara con ello el atractivo turístico de las cascadas.

De acuerdo con Luis Manuel García Moreno, titular de Protección Civil en Chiapas, señaló que cuentan con información multifactorial, se habla de la densidad poblacional, también de una disminución del flujo del agua sobre el cauce y por testimonios de habitantes cercanos al lugar nos refieren que después del sismo ocurrido el día 7 de septiembre las condiciones cambiaron.

EL caudal se desvío a la margen izquierda del afluente y es una zona con gran cantidad de roca caliza y hay la probabilidad que alguna dolina se haya colapsado y el agua se esté infiltrando alguna caverna, sin embargo, se espera confirmar éste hecho en los próximos días, dijo.

Rechazó que la desviación de la corriente del agua haya sido provocada por la mano del hombre, “Lo que sí quiero afirmar categóricamente es que no hay ningún desvío por alguna comunidad de ningún tipo; es un fenómeno natural y no hay peligro para la población y tampoco podemos afirmar que esté seco, hay flujo de agua y es apto para actividades turísticas.

“No se puede afirmar que esté seco el río, porque hay flujo de agua, es decir, es apto para las actividades turísticas, lo cual es importante por son cerca de 200 mil turistas que la visitan al año la región”, agregó

En rueda de prensa añadió que “debemos afirmar que es evidente que en el lugar donde había mucha agua hay una disminución, pero sigue siendo un lugar emblemático y hermoso que hay que seguir visitando”.

Las cascadas de Agua Azul se ubican en el municipio de Tumbalá, cerca de la carretera que comunica a Ocosingo con Palenque y son desde hace muchos años uno de los atractivo turísticos naturales más visitados en la entidad.

Adrián Méndez Barrera, delegado estatal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dijo en la misa rueda de prensa, que “lo que estamos viendo es resultado de una serie de elementos: La captación de agua en toda la región Tulijá y Cascadas de Agua Azul ha disminuido y los afluentes o los tributarios al cauce principal disminuyeron el volumen de agua y el aporte es menor”.

Otro elemento es que “el agua por si misma que está llegando a Cascadas de Agua Azul una vez que llega a la zona de cascadas se bifurca y si tenemos un volumen reducido, esa bifurcación se va hacia los niveles de la cascadas que están más bajos por condiciones naturales, es decir, hay distintas terrazas: La zona turística es la que tiene las terrazas más altas y la zona del margen izquierdo, apuesta a la zona turística, es la más baja, por lo tanto el cauce se dirige hacia ese sitio”, aseveró.

Expresó que un tercer elemento es que todas las comunidades de alrededor se alimentan de esos ríos, por lo que “si tenemos una cantidad menor de captación de agua por deforestación, la disponibilidad de las comunidades y acceso a ellas y después y una bifurcación, se ven reducidos los niveles de agua en las Cascadas de Agua Azul”.

Adicionalmente, abundó, “se está estudiando un elemento que recientemente apareció y que tiene que ver con los movimientos tectónicos”.

Dijo que “como es una zona geológicamente hablando de roca caliza, cuya característica es que se disuelve con el agua, es probable que alguna tollina se haya colapsado y el agua se esté infiltrando a una parte subterránea, lo que no podemos afirmar en este momento hasta concluir el estudio”.

Manifestó que con la información preliminar que recibieron de pobladores de la zona de Agua Azul y de redes sociales también, se está haciendo un estudio integral de la cuenca en el río Agua Azul conjuntamente con la Conanp y la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

-¿No hay posibilidad de recuperar el cauce del río? –preguntó otro reportero.

-El desarrollo tecnológico no debe de estar por encima de la naturaleza, si la condición es natural debemos respetar la naturaleza. Agencias