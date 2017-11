Invaden Casas Abandonadas en Fraccionamiento Los Llanes

* Grupo de 20 “Paracaidistas”.

Tapachula, Chiapas; 12 de Noviembre.- Un grupo de 20 personas invadió un número igual de viviendas que se encuentran abandonadas en el fraccionamiento en el fraccionamiento Los Llanes, al suroriente de la ciudad.

Se supo que las personas que aparentemente no pertenecen a alguna organización social, empezaron a limpiar la maleza que se encuentra bastante crecida en ese sector.

Las casas se encuentran en obra negra, sin techo, y presuntamente pretenden habitarlas porque no tienen donde vivir, por lo que se espera que en los próximos días el propietario del lugar tome alguna acción legal.

Las personas están de manera pacífica y no han querido hablar con los medios de comunicación, para dar a conocer su postura. EL ORBE/Rodolfo Hernández González