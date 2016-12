Reportan Desabasto de Gasolina en 15 Estados de la República

* Pemex Pide no Hacer Compras de Pánico.

CDMX; 26 de diciembre.- De acuerdo a monitoreo de medios nacionales sobre redes de varios estados, el desabasto afecta gravemente a Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y Oaxaca.

Los otros once estados con reportes de desabastos son Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Coahuila, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Zacatecas y Durango.

Pemex pidió no realizar compras de pánico, mismas que comenzaron de cara a la liberación de precios de la gasolina, que permitirá aumentos según la demanda sin un límite definido.

En Guanajuato, Pemex atribuyó la escasez a la suspensión de suministro del ducto Salamanca-León, así como toma clandestina.

La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros denunció que muchos de los problemas de escasez son porque las gasolineras almacenan y ocultan combustibles con fines especulativos.

“Tener gasolinas y diesel y no venderlo implica un delito que puede culminar con multas y cierre de la gasolinera“, advirtió Profeco en comunicado.

Pemex en San Luis Potosí, emitió también recomendaciones para evitar incidentes. Agencias

Esta nota fue publicada el día: 27, diciembre, 2016