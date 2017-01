Obama Dice Adiós a la Presidencia; Trump Asume el Cargo el 20 de Enero

Ciudad de México; 10 de Enero.- Durante su discurso de despedida de la presidencia, Barack Obama pidió a los estadounidenses salvaguardar la democracia participando activamente para garantizarla.

“Tenemos todo lo necesario para alcanzar nuestros desafíos, pero nuestro potencial solo será posible si nuestra democracia funciona, si nuestra política representa la decencia de nuestra gente. La democracia requiere que superemos nuestras diferencias. Nos levantamos como uno solo y caemos como uno solo”, señaló el mandatario que este 20 de enero dejará la Casa Blanca tras ocho años de Gobierno.

Desde la ciudad de Chicago, Illinois, en la que inició su camino presidencial, Obama dijo a sus compatriotas que “a pesar de la posición que ocupemos, todos debemos trabajar duro, debemos pensar que cada uno de las personas de este país merece lo mismo que nosotros, que sus hijos merecen tanto amor como los nuestros y eso no es fácil de hacer”.

“Es más fácil escondernos en nuestras burbujas, rodeados de personas que se ven como nosotros, que comparten nuestras ideas políticas”, señaló el mandatario.

“Cada uno de nosotros debemos ser los feroces guardianes de nuestra democracia. A pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la parte más básica de nuestra democracia, ciudadanía. Eso es lo que demanda la democracia, a ustedes. No sólo cuando hay elecciones, sino en todo momento”.

Al enumerar las principales amenazas a la democracia estadounidense, Obama señaló que una de las más importantes es el miedo al cambio, “el miedo a la gente que se ve, habla o piensa diferente, una intolerancia al pensamiento libre, el creer que la espada, o la bomba o la bala es la forma de defender lo que es ‘bueno o correcto'”.

Aseguró que la democracia tiembla cuando se deja entrar al miedo, y por ello “todos debemos ser vigilantes, pero no tener miedo. Es por eso que rechazo la discriminación contra los estadounidenses musulmanes, que son tan patrióticos como cualquiera de nosotros”, dijo Obama, tras lo cual crecieron las ovaciones y todos los presentes se pusieron de pie. (Sun)

Esta nota fue publicada el día: 11, enero, 2017