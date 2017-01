Guatemala y EE UU Siguen Siendo el Mejor Mercado Para el Rambután

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero.- Guatemala y Estados Unidos siguen siendo el mejor mercado para la comercialización del rambután, toda vez que en el país muy poca gente conoce la fruta.

El presidente de la Asociación de Productores de Rambután, Alfredo López García, informó que encuentran terminando el ciclo de la cosecha 2016 y ya algunas huertas han empezado a florear.

Cierran la cosecha anterior con números alentadores en el caso de exportación, y en lo que respecta al país, siguen careciendo de mercado, por lo que solicitó la intervención de autoridades de economía estatal y federal para que les den el acompañamiento.

El año pasado a Estados Unidos exportaron 5 mil toneladas, para Guatemala más de 15 mil toneladas y para mercado nacional ocho mil toneladas, con lo que generaron importantes recursos económicos que vinieron a beneficiar a la región, así como la generación de empleos.

En la Asociación están agrupados 74, pero hay alrededor de unos 200, entre los que tienen una hectárea hasta los que manejan arriba de cien hectáreas e indicó que en el país la población no conoce la fruta, porque de lo contrario no habría rambután para exportar.

Este año le apuestan a abrir mercado en México, en las centrales de abasto, porque si bien es cierto, la exportación les ayuda mucho en el precio, es mucha la diferencia entre la exportación y el mercado nacional, pero también al haber demanda en el mercado nacional, el de exportación subirá de precio, porque todo se maneja a la ley de la oferta y la demanda.

López García manifestó que en las dos cosechas anteriores entablaron comunicación con los compradores (intermediarios), indicándoles que no es lo mismo haberles vendido hace tres años cuando el dólar estaba a 15 pesos y el pasado que estuvo arriba de 17, porque no es lo mismo venderles en pesos que en dólares como debería ser.

Por tal razón, explicó, la única solución es entrar de manera directa, sin intermediarios, toda vez que los costos sí suben porque los insumos fertilizantes, implementos agrícolas, insecticidas, se cotizan en dólares. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

