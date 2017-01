Hoy Firma la Orden Para Construir el Muro México-USA

Ofrece Trump Simplificar Regulación a la Industria Automotriz;

Washington; 24 de Enero.- El presidente Donald Trump ofreció hoy transformar a Estados Unidos en el país más hospitalario para las inversiones nacionales e internacionales, eliminando regulaciones ambientales y simplificando el proceso para obtener permisos.

Durante una reunión con directivos de la industria automotriz en la Casa Blanca, Trump reiteró su ofrecimiento para reducir impuestos de manera sustancial, además de las regulaciones, a fin de impulsar la creación de empleos de largo plazo.

“Estamos haciendo el proceso más simple para la industria automotriz, para todos los demás que quieran hacer negocios en Estados Unidos”, dijo el mandatario hablando ante reporteros antes del inicio del encuentro a puerta cerrada.

Prometió a los asistentes que con estos cambios, “ustedes van a encontrar esto, de ser bastante inhospitalario a extremadamente hospitalario. Creo que vamos a pasar ser uno de los países más amigables (para la inversión), y ahora no lo es” precisó.

El mandatario dijo que existen inversionistas que quieren construir en Estados Unidos y han esperado muchos años para obtener los permisos ambientales “por algo que nadie ha escuchado antes, es absolutamente una locura”.

“Yo soy en gran medida un ambientalista, créanme, pero (las regulaciones) es algo fuera de control y vamos a hacer que el proceso sea muy corto, ya sea que obtengan los permisos y no los obtenga, pero lo van a saber pronto”, apuntó.

Trump aseguró empero que su administración hará que la obtención de estos permisos sean algo seguro en la mayoría de los casos, “de manera que vamos a ser bastante amigables”.

Trump Firmaría Este Miércoles Orden Ejecutiva Para Construir Muro con México

Ciudad de México.- La noche de ayer el presidente estadunidense Donald Trump anunció que dará el primer paso para la construcción de un muro en la frontera que comparte con México.

En su cuenta de Twitter, Trump advirtió: “Gran día en materia de SEGURIDAD NACIONAL mañana. Entre muchas otras cosas, construiremos el muro!”.

De acuerdo con medios estadunidenses, Trump comenzará a firmar órdenes ejecutivas sobre temas migratorios a partir del miércoles 25.

Según fuentes del Gobierno citadas por agencias y medios en Estados Unidos, el Ejecutivo Federal también podría suspender el programa de refugiados y prohibir la entrada de inmigrantes provenientes de países vinculados al terrorismo.

Otra orden impediría que se emitan visas a las personas provenientes de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, dijeron colaboradores y expertos a la agencia Reuters.

Las medidas podrían incluir el ordenar a todas las agencias que completen su trabajo en un sistema de identificación biométrica para los no ciudadanos que entran y salen de Estados Unidos y perseguir a los inmigrantes que reciben beneficios del Gobierno de manera fraudulenta, según colaboradores del Congreso y expertos en inmigración. (Apro)

