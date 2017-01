Asegura Donald Trump que la Construcción del Muro Fronterizo También “Beneficiará” a México

Washington.- En su tercer día de trabajo en la Casa Blanca, el presidente firmó una orden ejecutiva para autorizar la construcción del muro fronterizo con México, una de sus principales y más polémicas promesas de campaña.

El mandatario también suscribió una orden ejecutiva para retirar los fondos federales a las llamadas “ciudades santuarios”, que son aquellos lugares donde las autoridades locales no persiguen a los inmigrantes indocumentados.

“Hemos estado hablando sobre esto desde el principio”, dijo Trump al firmar ambos documentos durante una visita a la sede del Departamento de Seguridad Interior.

La adopción de la medida sobre el muro fue anticipada por el propio mandatario en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter el martes en la noche.

“Planeamos un gran día para mañana en temas seguridad nacional. Entre otras cosas, ¡vamos a construir el muro!”, escribió.

Intereses comunes con México

Durante la visita al Departamento de Seguridad Interior, Trump justificó la construcción del muro alegando la existencia de una crisis migratoria.

“El aumento sin precedentes de la inmigración ilegal desde América Central está dañando tanto a México como a Estados Unidos”.

“Creo que estos pasos que tomaremos a partir de ahora aumentarán la seguridad en ambos países. Va a ser muy, muy bueno para México”, dijo.

Aseguró que el gobierno comenzará a trabajar en el muro de forma inmediata, que servirá para disuadir a los inmigrantes ilegales y a los miembros de bandas criminales.

“Una nación sin fronteras no es una nación. A partir de ahora, Estados Unidos recupera sus fronteras”, apuntó

Trump afirmó que trabajará de forma estrecha con las autoridades mexicanas para mejorar la seguridad y las oportunidades económicas.

“Vamos a salvar vidas a ambos lados de la frontera”, dijo.

“Esto va a ayudar a desmantelar los carteles y a evitar que el dinero y las armas ilegales salgan de Estados Unidos y entren en México”, agregó.

El mandatario estadounidense dijo que está deseoso de trabajar con su colega mexicano, Enrique Peña Nieto. Ambos tienen pautado un encuentro para el próximo 31 de enero.

Trump aseguró además respetar y admirar a los ciudadanos mexicanos.

¿En qué consiste la reforma ejecutiva?

Adicionalmente a la construcción del muro en la frontera con México, Trump anunció que la seguridad será reforzada con la contratación de otros 5.000 guardias fronterizos, una medida que está sujeta a la aprobación presupuestaria por parte del Congreso.

Además dijo que se pondrá fin a la política de “captura y liberación”, una práctica mediante la cual los funcionarios cuando capturan a un inmigrante ilegal luego le dejan en libertad hasta que acuda a una reunión con funcionarios de inmigración.

La frontera entre Estados Unidos y México tiene unos 3.000 km de extensión, a lo largo de la cual ya hay unos 1.050 kilómetros de muros y vallas construidos separando a ambos países.

Trump ha prometido que será México el que pague el costo de la obra, algo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha negado reiteradamente.

Una delegación de alto nivel del gobierno de México se reúne esta semana con funcionarios estadounidense para preparar el encuentro entre ambos presidentes en cuya agenda se espera que tengan preeminencia los temas de comercio, inmigración y seguridad.

El costo del muro

Funcionarios de la Oficina de Transparencia del Gobierno, un órgano del Congreso encargado de supervisar el uso de fondos públicos por parte del Ejecutivo, calcularon que construir una barrera de una sola capa costaría unos US$6,5 millones por cada 1,6 kilómetros de extensión.

Según estimaciones de la congresista demócrata Nancy Pelosi, la construcción de todo el muro podría llegar a costar unos US$14.000 millones.

En tiempos recientes, Trump indicó que Estados Unidos comenzará a construir el muro y luego le cobrará a México. Sin embargo, incluso siendo así, el mandatario necesitará que el Congreso apruebe los fondos para hacer la obra.

“Todo se nos reembolsará en una fecha posterior con cualquier transacción que hagamos con México. Sólo le digo que habrá un pago, que sucederá de alguna forma, quizás una forma complicada”, dijo Trump en una entrevista con la cadena ABC, la primera que concede desde que llegó a la Casa Blanca, emitida este miércoles.

El mandatario aseguró que la planificación de la obra se iniciará de inmediato y que las obras empezarán en unos meses.

Ciudades Santuario

La segunda orden ejecutiva que firmó Trump este miércoles para combatir la inmigración ilegal promete generar polémica.

Esta nueva normativa apunta a retirar los fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, que son aquellas urbes en las que las autoridades locales han optado por no destinar sus recursos a perseguir a las personas en función de su estatus migratorio.

En estas ciudades, se incluyen lugares como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York o Chicago, las autoridades locales no atienden las solicitudes de la Agencia de Inmigración y Aduanas para la persecución de los inmigrantes sin papeles.

“Los ciudadanos estadounidenses ya no van a tener que ser forzados a subsidiar el irrespeto de nuestras leyes”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, al referirse a esta medida.

Sin embargo, desde la victoria de Trump las autoridades locales de varias de estas “ciudades santuario”, muchos de ellos del Partido Demócrata, han dicho que no piensan doblegarse ante las presiones del gobierno federal.(Agencias)

Esta nota fue publicada el día: 26, enero, 2017