Diputados Respaldan al Presidente

Ciudad de México; 26 de Enero.- Diputados federales de diferentes fuerzas políticas, respaldaron la decisión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de cancelar la reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pero también pidieron al titular del Ejecutivo que sea más enérgico y defienda la dignidad para los mexicanos.

El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños, reiteró que no es negociable que nuestro país pague por el muro y llamó a toda la clase política a conformar un frente común para defender a México.

“Hacemos un llamado a la unidad nacional. A los pueblos y naciones del mundo hacemos saber que el titular del Ejecutivo Federal de México, Enrique Peña Nieto, no está solo. Refrendamos nuestra solidaridad y acompañamiento en estos momentos definitorios”, expresó.

Por su parte, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho, también cerró filas en torno al titular del Ejecutivo para no asistir a la reunión en Washington. Dijo que los legisladores del PRI acuden al llamado del Presidente para hacer un frente común junto a él.

Asimismo, la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, reconoció que dignifica a México la decisión de presidente Enrique Peña Nieto de no acudir a la reunión con Donald Trump, prevista para el próximo martes. Sugirió que el Gobierno de México acuda a los organismos internacionales a denunciar las conductas xenofóbicas y del maltrato del gobierno del vecino país del norte y “exigir el respeto que nos merecemos”. Sun

Esta nota fue publicada el día: 27, enero, 2017