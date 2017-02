Ordena Juez Federal Suspender Veto Migratorio de Trump; EU ha Revocado 100 Mil Visas a Migrantes y Refugiados

La Medida Prohíbe la Entrada de Ciudadanos de 7 Países de Origen Musulmán.

Seattle.- Un juez federal de Seattle suspendió el viernes temporalmente la orden del presidente Donald Trump que restringía la entrada de ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana.

El juez de distrito James Robart concedió una orden judicial a petición de los estados de Washington y Minnesota que es válida a nivel nacional.

Trump firmó la semana pasada la orden ejecutiva, lo que generó protestas en diversos puntos del país y confusión en los aeropuertos, donde algunos viajeros fueron detenidos.

Los abogados del gobierno federal alegaron que los estados no tienen derecho a impugnar una orden ejecutiva y dijeron que el Congreso otorgó al presidente autoridad para tomar decisiones sobre seguridad nacional y sobre la admisión de inmigrantes.

El abogado general de Washington, Bob Ferguson, interpuso la demanda con el argumento de que la orden causaba daño significativo a los habitantes y que en la práctica era una orden para discriminar. Minnesota se sumó a la demanda esta semana. Agencias

100 Mil Visas Revocadas Hasta el Momento

Ciudad de México.- Estados Unidos revocó ya 100 mil visas desde la implementación de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para inmigrantes o refugiados de mayoría musulmana, reveló hoy un abogado del gobierno durante procedimientos judiciales.

La cifra fue proporcionada a la juez Leonie Brinkema de la Corte de Alexandria, Virginia, por el abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, durante el proceso a dos hermanos de Yemen detenidos por autoridades migratorias, de acuerdo con reportes de medios locales.

“El número de 100 mil me extinguió el aire de los pulmones”, dijo al periódico The Washington Post Simón Sandoval, abogado de los hermanos Tareq y Ammar Aqel Mohammed Aziz.

Las estadísticas oficiales del Departamento de Justicia contrastan con las ofrecidas el martes por el Departamento de Seguridad Interna (DHS).

Durante las primeras 72 horas de la orden ejecutiva, firmada el 27 de enero pasado, Estados Unidos procesó a más de un millón de viajeros, la mitad de ellos extranjeros, expuso el martes Thomas Homan, director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), dependiente del DHS.

Del total, 721 personas fueron sujetas a detención migratoria, además de mil 60 Residentes Legales Permanentes, de acuerdo con el DHS.

El presidente Trump anunció el 27 de enero pasado nuevas medidas para verificar los antecedentes de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos a fin de impedir el ingreso de potenciales terroristas.

Además, suspendió durante 120 días la entrada de todos los refugiados y por tiempo indefinido la llegada de aquellos procedentes de Siria, durante 90 días la de viajeros de siete países con población en su mayoría musulmana: Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán. (Apro)

Esta nota fue publicada el día: 4, febrero, 2017