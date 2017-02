Peña Nieto Debe Apoyar a Centroamericanos, Como Exige se Atienda a Migrantes Mexicanos en EU: CNDH

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó al Gobierno de Enrique Peña Nieto a actuar con congruencia ante el cambio de política migratoria en Estados Unidos y “aplicar la misma política” que se espera por parte del Gobierno de Donald Trump hacia los mexicanos, a los centroamericanos.

Entrevistado al término de su participación en el homenaje a Jesús Reyes Heroles, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), González Pérez recordó la persistencia de la crisis migratoria en Baja California, por la presencia de migrantes de origen haitiano, y que recibió una queja “porque los albergues están saturados a su máxima capacidad y se requiere la participación de las autoridades mexicanas”.

Al señalar que la CNDH ha contactado en Estados Unidos “despachos pro bono para asesorías” de mexicanos, y que sostendrá una reunión con el canciller Luis Videgaray, el ombudsman exhortó a no dejar de atender a los mexicanos en aquel país, pero pidió voltear los ojos a la frontera sur. “Tenemos que aplicar la misma política que pedimos de los Estados Unidos a los nacionales centroamericanos”, subrayó.

En su discurso, González Pérez señaló que “la compleja problemática interna” que vive el país demanda “solidaridad y compromiso”. La “unidad no debe ser confundida con uniformidad o incondicionalidad política”, agregó.

Para el ombudsman, el momento requiere “la unidad democrática de la nación”, que tenga como eje “el reconocimiento y vigencia de los derechos fundamentales”, que implica atender “la impostergable demanda de construir un verdadero Estado de Derecho, abatir la violencia, la corrupción y la impunidad, así como generar un entorno en el que la convivencia social pacífica sea posible y todas las personas puedan desarrollar su vida, ejercer sus derechos con normalidad”.

Al señalar que en el ámbito internacional México atraviesa por “circunstancias inéditas e inciertas” por los cambios en las políticas migratorias, económicas y sociales en Estados Unidos, González Pérez llamó a formar “un frente común para denunciar cualquier acto que sea contario a la dignidad de las personas” y llevar a cabo acciones pertinentes fundadas en el Derecho Internacional, “más allá de las meras descalificaciones o alusiones discursivas”.

Puntualizó que el rechazo al cambio de política migratoria de Estados Unidos, “exige congruencia y compromiso (…) porque si exigimos respeto e inclusión para nosotros, estamos a obligados a ser inclusivos y respetuosos con los demás, con los otros, más allá de las diferencias de pensamiento o de cualquier otra índole que nos distingan”.

Apuntó que el compromiso que se requiere es “para hacer efectiva y real la lucha por el reconocimiento, respeto y vigencia de los derechos humanos, en tanto que los hechos que estamos presenciando, no sólo afectan los derechos fundamentales de las personas, (sino) cuestionan la vigencia misma del régimen internacional de derechos humanos”.

Tras rechazar que a una “narrativa etnocéntrica, nacionalista o totalitaria” se responda con “la agresión, la descalificación o el insulto”, el Presidente de la CNDH insistió en actuar con congruencia, no dejar de atender las problemáticas internas que hacen al país “más vulnerables ante el embate del exterior”.a(Sun)