Nuevo Sistema de Justicia Penal Presenta Debilidades

*Especialistas.

México.- El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, y el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez, llamaron al Senado a realizar reformas al Sistema de Justicia Penal Acusatorio a fin de homologar la operación de las instituciones en la materia.

“Lo que tenemos que buscar es una homologación de la procuración de justicia, ¿qué significa esto?, que va a presentarse la denuncia de la misma forma, con los mismos estándares”, dijo Cervantes.

Al reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, reconoció que existe “una profunda debilidad sobre la investigación”, por lo que es necesario contar con especialistas “que estudien con las mismas materias, con la misma matrícula y buscando el mismo nivel en todo el país para tener el mismo criterio”.

Explicó que la Conago coincide con la necesidad de homologar, ya que con ella además de disminuir los costos, se generan tiempos y movimientos en la presentación de las denuncias.

“Fragmentarlo cuesta más, es más ineficaz, y así nos ha pasado en las últimas décadas con el inquisitivo y con el adversarial; en los primeros meses de implementación se ve que no se está conformando”, dijo.

En tanto, Graco Ramírez expuso la necesidad de fortalecer las fiscalías y procuradurías, principalmente lo relativo a la parte acusatoria donde, dijo, se han detectado debilidades.

“Tenemos serias debilidades (…) Tenemos que tener una gran inversión en servicios periciales, en tener condiciones de poder presentar de que la evidencia criminal es la que tiene valor, no la que existía antes, la confesión, ésa ya no tiene mayor valor”, refirió.

En este sentido, precisó que las fortalezas que debe tener el sistema penal acusatorio es la formación de fiscales que sigan los casos, además del mejoramiento de sus condiciones económicas para que sean realmente servicios profesionales.

Con una reforma a la Constitución en el 2008 y con un plazo hasta el 2016 para su implementación, el Sistema de Justicia Penal pasó de la modalidad de inquisitivo a acusatorio en el que se incorporaron los juicios orales como mecanismo para garantizar la transparencia en el proceso; se creó además la figura de simplificación de juicios, así como la inclusión en la normativa de la presunción de inocencia. Agencias