Premios Oscar Sobresalen por Burlas a Trump

Ciudad de México, 26 de febrero.- La edición 89 de los premios Oscar vivió un momento parecido a Miss Universo, cuando se anunció por error a “La La Land” como ganadora del premio de Mejor Película, galardón que finalmente obtuvo “Moonlight”.

Faye Dunaway y Warren Beatty subieron al escenario del Teatro Dolby para entregar el premio principal de la noche.

Después de la presentación de las competidoras, Beatty abrió el sobre con el nombre de la ganadora y tras titubear, volteó a ver a Dunaway. Finalmente fue anunciada “La La Land”.

El elenco y productores estaban ya festejando cuando se dijo, en medio de una confusión, que en realidad la ganadora era “Moonlight”.

Beatty explicó su error, pues dijo que en su sobre decía Emma Stone, por lo que dedujo que se trataba de “La La Land”, ganadora del galardón anterior. Entonces circula la versión de que en realidad le dieron la tarjeta equivocada.

Jimmy Kimmel asumió la culpa y comentó que no pensaba volver a conducir.

“La La Land” se había llevado otros de los galardones principales de la noche: Mejor actriz, para Emma Stone; Mejor Director, Damien Chazelle.

La noche también estuvo llena de bromas y burlas al Presidente Donald Trump, por su política en contra de los migrantes, y sus planes de construir un muro en la frontera con México, así como negar el acceso a Estados Unidos a personas del medio oriente, principalmente musulmanes.

Otros ganadores:

Mahershala Ali se llevó el primer premio de la noche, Mejor actor de reparto por “Moonlight”.

Colleen Atwood, ganó el premio de mejor vestuario por “Fantastic Beasts and Where to Find Them”.

Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson, ganaron en categoría de peinado y maquillaje por “Suicide Squad”.

Ezra Edelman y Caroline Waterlow ganaron en categoría de Mejor Documental por “OJ: Made in America”.

Sylvain Bellemare (i), por “Arrival”, ganó en Mejor Edición de sonido.

Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie y Peter Grace, por “Hacksaw Ridge”, ganaron en Mejor Mezcla de sonido.

Viola Davis se llevó el premio de Mejor Actriz de Reparto por “Fences”.

Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Dan Lemmon, por “The Jungle Book”, ganaron en la categoría de Mejores Efectos Visuales.

John Gilbert, de “Hacksaw Ridge”, se llevó el premio de Edición.

Linus Sandgren, por”La La Land”, ganó el premio de Cinematografía.

Anousheh Ansari recibió el Oscar del cineasta iraní Asghar Farhadi por Mejor Película Extranjera con “The Salesman”.

Justin Hurwitz ganó el premio de Mejor música original por “La La Land”, también obtuvo el premio de Mejor Canción (City of stars) por la misma cinta, escrita por Benj Pasek y Justin Paul.

Casey Affleck, Mejor Actor • Manchester frente al mar.

Emma Stone, Mejor Actriz • La La Land.