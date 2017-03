Árbitros Suspenden Jornada del Futbol Mexicano

* Protestan por Sanción

Raquítica a Jugadores Violentos.

Ciudad de México.- A través de un mensaje en redes sociales, la Asociación Mexicana de Árbitros dio a conocer que los silbantes no se presentarán a pitar los partidos correspondientes a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga MX, tras darse a conocer las sanciones imputadas a los jugadores Pablo Aguilar y Enrique Triverio.

La Comisión Disciplinaria calificó como ‘intento de agresión’ el cabezazo del defensa americanista al colegiado Fernando Hernández y el jaloneo del atacante del Toluca a Miguel Ángel Flores, con lo que los silbantes están en desacuerdo por considerar que ameritaba una sanción mayor a ambos futbolistas.

Ante esto, la negativa de presentarse a silbar los compromisos de la jornada fue confirmada en una publicación a través de Twitter.

Luis Enrique Santander, juez asignado para dirigir las acciones del Veracruz vs. Puebla, habría abandonado las instalaciones del Estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente donde se jugaría el partido, según algunas versiones.

Las Sanciones

No fue un año. La sanción a Pablo Aguilar, defensa del América, por soltar un cabezazo al silbante Fernando Hernández en la Copa MX quedó en una suspensión de 10 partidos, los cuales deberá pagar en el desarrollo de la Liga MX.

Ricardo Peláez pondría su renuncia si se le comprueban una supuesta presión al árbitro Fernando Hernández. Da clic aquí y mira más detalles.

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Disciplinaria, Eugenio Rivas, reveló las conclusiones a las que se llegó tras la investigación, tanto del cabezazo de Aguilar, como el ‘jaloneo’ de Enrique Triverio, en Copa MX, además del castigo de Rubens Sambueza y Andrés Andrade en Liga MX.

En lo que respecta al futbolista paraguayo de las Águilas, Rivas sentenció que deberá estar alejado de las canchas durante ocho partidos, después de calificar sus acciones como “intento de agresión”, más dos encuentros más por insultar a los oficiales del partido. En caso similar está Triverio, a quien se le impuso el castigo de siete partidos por intento de agresión, más un partido por ofender a los oficiales. En ambas situaciones, pese a ser incidentes en Copa MX, deberán pagarse en la Liga MX.

En lo que respecta a las entradas de Rubens Sambueza y Andrés Andrade en la pasada jornada nueve del Clausura 2017, las cuales provocaron las lesiones de Isaac Brizuela de Chivas y Renato Ibarra del América, culminaron en ocho encuentros para el mediocampista del Toluca y sin sanción para el colombiano de León, dado que se consideró como una situación accidental.

Además, Ricardo Peláez, director deportivo del América, también recibió sanción: 2 mil UMAs por bajar al túnel e interceptar al árbitro del partido.por interceptar al árbitro Fernando Hernández después del partido que las Águilas sostuvieron contra los Xolos de Tijuana. Agencias