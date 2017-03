Promueve Cárdenas Demanda Para Anular Cesión de Territorio a EU

* Afirma que se Busca una Indemnización.

Cuernavaca, Mor.; 11 de Marzo.- El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el abogado Guillermo Hamdan Castro, presentaron su propuesta de demanda legal para buscar la nulidad del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, con el cual México cedió más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos.

En su exposición, consideraron que existen elementos suficientes para anular la validez de los acuerdos signados por el expresidente Antonio López de Santa Anna; uno de ellos es la confesional del ejército norteamericano, conforme a documentos históricos, que acreditan la invalidez de la cesión territorial.

“La mayor de las pruebas de que esos acuerdos no son válidos es el hecho de que en la primera oración del Tratado Guadalupe Hidalgo, el ejército norteamericano admite que invadió nuestro país. Eso, firmar un acuerdo en ese contexto, hace que el acuerdo, el tratado en cuestión sea nulo de origen”, explicó Hamdan Castro.

Agregó que además de la invasión armada, la presión ejercida al Gobierno mexicano de aquella época para firmar los acuerdos de cesión territorial es también un elemento jurídico que permite alegar la ilegitimidad de ese pacto.

Con esta demanda, expuso Hamdan, se busca una sentencia favorable para México y recuperar los territorios despojados a México que actualmente son California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.

En un escenario favorable, el abogado afirmó que habría imposibilidad de recuperar el territorio anexado por la población estadounidense, pero entonces se pediría a Estados Unidos pagar una indemnización por el uso de los Estados en los últimos 168 años.

“Pero claro, esa indemnización la estamos pidiendo que sea pagada o en oro o en pesos, porque los dólares no significan nada desde los años 70”, sostuvo.

Para fortalecer esta demanda, Cárdenas y Hamdan anunciaron que se lanzará una convocatoria para pedir a los mexicanos acudir a marchar hacia Los Pinos para presentar la propuesta al presidente Enrique Peña Nieto.

El abogado consideró que el Presidente deberá manifestar su voluntad o no de presentar la demanda, porque es el único que podría tutelar el acto jurídico ante la Corte de Justicia Internacional. (Sun)