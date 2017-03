Un Negociazo la Liga de Fútbol Mexicano

* Pierde 50 Mdp por Suspensión de la Jornada.

Por más que la pospuesta décima jornada del Clausura 2017 se jugará irremediablemente, existe un daño que podría no resarcirse: la pérdida económica que genera el funcionamiento de los estadios que albergarían los partidos, así como lo invertido por los clubes que viajaron para ser visitantes viernes y sábado.

Javier Salinas, experto en marketing deportivo, asegura que —de entrada— la merma económica para la hoy llamada Liga MX asciende a 50 millones de pesos.

“Que se reponga [la jornada] no quiere decir que va a ser lo mismo, porque es probable que se haga entre semana o en una fecha FIFA, así es que nunca va a ser lo mismo”, sentencia el también ex directivo de la Liga y la Federación Mexicana de Futbol, entrevistado vía telefónica. “A bote pronto, las pérdidas son de alrededor de 50 millones de pesos. Aunque una parte pueda recuperarse, el daño está hecho.

“Ese dinero que se pierde es porque, más allá de que se reprogramen los partidos, tú ya gastaste. Los clubes ya gastaron, se contrata la seguridad, muchos de los taquilleros están en sindicatos y tendrá que haber doble pago. Ayer [viernes] la gente se presentó a trabajar [al estadio Luis de la Fuente en Veracruz], así es que debes pagarles, se realice o no el partido. Tuviste que llenar los tanques de agua, poner en condiciones el estadio… Sí hay un gasto”.

Aunado al mazazo a la imagen de la Liga que representa experimentar esta situación.

Salinas comparte que “afecta en varios ángulos. El primero es hacia la marca. Obviamente, ningún patrocinador quiere asociarse con una Liga o concepto donde haya este tipo de ruido, asuntos de paros y situaciones así.

“Por otro lado, las primeras afectadas son tres áreas: proveedores, las personas que trabajan en el entorno de un partido de futbol, las cuales aproximadamente son mil 500 personas, y después los medios de comunicación…”.

Paro en Futbol Genera Impacto

de Hasta 600 mdd, estima experto

La huelga arbitral provocó un fuerte impacto económico. El negocio del futbol mexicano dejará de generar 600 millones de dólares sólo por este fin de semana, de acuerdo con Luis Ramón Carazo, experto en negocios deportivos.

Los nueve encuentros de cada jornada del Clausura 2017 alcanzan hasta un total de 60 millones de vistas en México, Estados Unidos y parte de Centroamérica, según argumenta el especialista consultado. En promedio, cada vista representa un gasto de 10 dólares para disfrutar de un encuentro del futbol nacional.

“Ese dinero es el promedio que se usa generalmente como estándar por el desembolso que una persona consume en un evento que dura dos horas”, advierte Carazo.

“Es lo que consumes: electricidad, bebidas y comidas. Es algo general, un promedio porque hay personas que tienen mayor poder económico que otras”, analiza el consultor.

La “vista” —que explica el también comentarista de TDN— no significa televidente solamente, sino cualquier persona que siga los partidos por cualquier dispositivo.

La jornada 10 del torneo mexicano no se ha cancelado, sino que se pospuso para una fecha que está por confirmar todavía.

Sin embargo, el especialista aconseja que es necesario que los dirigentes del balompié nacional, Decio de María [Presidente de la Federación Mexicana de Futbol], Enrique Bonilla [presidente de la Liga Mx] , Eugenio Rivas [titular de la Comisión Disciplinaria] y Héctor González Iñárritu [jerarca de la Comisión de Árbitros] se sienten a dialogar con los silbantes inconformes para resolver el conflicto en el que se encuentran.

Los jueces se fueron a huelga en este fecha, debido a que consideraron “mínimas” las sanciones al americanista Pablo Aguilar (10 partidos) y Enrique Triverio (ocho juegos), quienes agredieron a Fernando Hernández y Miguel Ángel Flores, respectivamente.

“Sí les conviene negociar, porque el impacto de publicidad volverá cuando reprogramen la jornada, los patrocinadores, que se toparon con que no iba a salir su pauta, van a regresar”, expone Carazo.

Para que se vuelva a jugar la décima fecha del Clausura 2017, existe un problema de calendarización. Entre la Copa MX, la Liga de Campeones de la Concacaf y las demás jornadas, sobran pocos días para que se dispute.

Una vez que se resuelva la huelga arbitral, los 600 millones de dólares podrán volver a generarse en el negocio del balompié tricolor.

“Se deja de generar ese dinero porque las televisoras van a poner otra cosa en lugar de los partidos de futbol. No pierdes, dejas de generar entre 500 y 600 millones de dólares al no tener los partidos los días programados. En el momento que se disputen, se va a recuperar el dinero”, avisa Carazo.

“El dinero se gastará sin futbol”

El público mexicano, ante la ausencia del futbol por la huelga de los árbitros, de todos modos gastará los 10 dólares que destinaría a acudir al estadio o ver el encuentro desde la televisión de su casa.

El sociólogo José Miguel Candia explica que el dinero destinado a la distracción difícilmente se ahorrará, en vez de ello se puede desembolsar para ir al cine.

“[La gente] Lo va a gastar en el cine, en el parque público, comprándole una golosina, un juguete a sus hijos. Lo que está destinado a la distracción y lúdica, difícilmente lo reservan las familias. Es posible que se gaste”, considera.

“Cuando regrese la jornada, vamos a seguir yendo a ver el futbol. Claro, los que somos ‘pamboleros’”, añade Candia.

El académico anhela que, al faltar los partidos del balompie en México, “ojalá que disfrutemos más del aire libre, que vayamos al cine”

¿De qué platicar sin la polémica futbolera? El especialista propone tres temas: “uno es el tema económico. Hay angustia por un fuerte proceso inflacionario y un constante deterioro del salario; dos: el rebote de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos y la respuesta balbuceante y timorata que ha tenido el gobierno de México. Te doy un tercer tema: la inseguridad, que siempre está ahí”. Sun