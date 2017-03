Por Fuga de Hijo de “El Azul” Investigan a 15 Funcionarios

* Vivía con Lujos en el Penal.

Es posible que los cinco reos vinculados al Cártel de Sinaloa, que el pasado jueves escaparon del penal de Culiacán, lo hicieran por el pórtico principal, lo que refleja complicidad de las autoridades y guardias, señaló el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, quien añadió que suman 15 sujetos a investigación por la fuga.

De manera extraordinaria, el mandatario estatal encabezó ayer una reunión con el gabinete de Seguridad para definir nuevas estrategias, tras la fuga de Juan José Esparragoza Monzón, El Negro, y otros cuatro reos del penal de Aguaruto, todos vínculados al Cártel de Sinaloa.

Explicó que en una primera acción se separó de sus cargos al encargado del despacho de la dirección del penal, así como a 10 comandantes y celadores de la cadena de mando, a los cuales se les investiga en el área administrativa.

Pero, el número de funcionarios del reclusorio sujetos a investigación asciende a 15, cuya identidad se mantiene en reserva por la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que lleva este asunto.

En la reunión de evaluación, en la que estuvieron presentes, el comandante de la IX Zona Militar, Ernesto Alejandro Vadillo y el coordinador de la Policía Federal, José Isabel Domínguez, entre otros, se acordó intensificar la búsqueda de los evadidos.

Ordaz Coppel dio a conocer que se va a elevar la presencia de fuerzas federales en Sinaloa para buscar a los reos evadidos.

El pasado viernes, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informó que el amparo otorgado por el Juez Cuarto de Distrito en Sinaloa, José Luis Estrada Amaya, El Negro, para no ser trasladado a un penal federal, se justifica porque no había orden de un juez para cambiarlo de penal.

La jurisprudencia, que es de aplicación obligatoria para los juzgadores, es clara en establecer que se debe conceder la suspensión mencionada, cuando la orden de traslado de un centro penitenciario no es emitida por la autoridad judicial (juez) a cargo del proceso, recordó el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado.

Así es la Cárcel “de lujo” de la que escapó el hijo de “El Azul”

El penal de Aguaruto, de donde se fugó el hijo de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, opera en medio de la corrupción, fragilidad en su esquema de seguridad y los internos gozan de lujos.

Imágenes obtenidas de las cámaras de video de esa prisión muestran a los reos con teléfonos celulares, consumiendo marihuana y cocaína, con pantallas de plasma en sus habitaciones, salas y hasta con sexoservidoras.

En una de las fotos se observa a varios reos usando teléfonos móviles, lo cual está prohibido por la ley y reglamentos del propio penal.

En otras se observa a mujeres que ingresan y, según las fuentes estatales consultadas, se trata de sexoservidoras. De acuerdo con autoridades de la entidad, en otra de las fotografías un individuo está presuntamente consumiendo cocaína.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación general 18/2010 alertó de la situación en los centros penitenciarios del país, en particular del llamado “autogobierno”.

Según las autoridades de Sinaloa, el “autogobierno” aumenta la violencia en el interior de los centros penitenciarios y el tráfico de drogas, como han podido constatar en los videos.

Incluso tienen privilegios y tratos especiales como estancias amplias hasta con sala, televisión modernas y telefonos celulares.

En el penal de Aguaruto estaban recluidos Juan José Esparragoza Monzón, El Negro; Alfonso Limón Sánchez, El Limón; Jesús Peña González, El 20; Rafael Guadalupe Félix Núñez, El Chanquito Ántrax, y Francisco Zazueta, El Pancho Chimali, pero se fugaron el jueves pasado.

Chimali y Esparragoza Monzón acababan de ingresar al penal hace casi un mes.

El 19 de enero, los otros tres reos fueron cambiados a una cárcel de Los Mochis, porque el gobierno estatal tuvo información sobre sus preparativos de escape.

Sin embargo, como las autoridades penitenciarias no tenían autorización para cambiar a los tres procesados, tuvo que regresarlos a Aguaruto, de donde huyeron presuntamente por la puerta principal junto con su líder.

Esta cárcel cuenta con 2 mil 412 presos, de los cuales 500 enfrentan cargos federales, por lo que el gobierno estatal ha planteado la urgencia de trasladarlos a centros de readaptación social federal para impedir fugas o contacto con presos comunes.

Los datos obtenidos de fuentes oficiales señalan que el centro penitenciario de Aguaruto ha estado relacionado con grupos de la delincuencia organizada, cuya premisa es el control del penal.

Aguaruto, la crisis permanente.

Entre 2005 y 2016 ha habido ocho intentos de evasión; se concretaron 18 fugas, en las cuales 46 personas lograron su objetivo; registra al menos un motín; 24 suicidios; 149 riñas, de las cuales tan sólo en los primeros cinco años ocurrieron 145, lo cual refleja el peor momento de inestabilidad.

También entre 2005 y 2010 hubo 54 asesinatos en el interior de Aguaruto, mientras que de 2011 a 2016 el registro oficial es de nueve.

El año pasado, todavía en la gestión de Mario López Valdez, hubo 14 revisiones al interior de esta cárcel, en las que encontraron pistolas tipo escuadra, armas de asalto MP-5, así como cargadores distintos, y hasta granadas de fragmentación.

En esas revisiones policías del estado también encontraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, tabletas electrónicas, celulares, transmisores de internet de banda ancha, cables USB, entre otros objetos.

De acuerdo con autoridades consultadas, el “autogobierno” persiste en Aguaruto. La actual administración arrancó con el comienzo de 2017. Sun