Barrales Posee Departamento de Casi 1 Millón de Dólares en Miami

*Lider Nacional del PRD.

México.- Alejandra Barrales, la presidenta nacional del PRD, tiene un departamento de lujo en Miami por el que hizo un pago de casi 700 mil dólares en efectivo y obtuvo un crédito por 297 mil más.

El departamento fue incluido en su declaración patrimonial, fiscal y de intereses (3 de 3) hasta que Univisión, a través de la periodista Peniley Ramírez, le preguntó sobre él.

La dirigente del PRD adquirió el departamento el 1 de febrero del 2016 y no fue incluido en su declaración patrimonial, fiscal y de intereses -presentada el 28 de abril del 2016-, indicó Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a Univisión.

Sunny Isles Beach es la zona en la que se encuentra la propiedad de Barrales, la cual se caracteriza por poseer lujosos desarrollos inmobiliarios.

Según documentos en poder de En la Politika, Maxba Development Inc, fue la empresa a través de la cual el inmueble fue adquirido, y creada por Barrales exclusivamente para la compra, venta e inversión de bienes raíces.

Después de haberse creado Maxba Development Inc, la Exsenadora de la República pagó 990 mil dólares por el departamento, según los documentos en poder de enlapolitika.com.

La operación financiera se hizo a través de un pago en efectivo de 693 mil dólares y un préstamo hipotecario con el Eastern National Bank por la cantidad de 297 mil dólares. La hipoteca obtenida por Barrales Magdaleno tiene una tasa de interés anual del 5.37% y una vigencia hasta marzo del 2021.

Entre los datos que arrojó la investigación de En La Polítika, también se detalla que Alejandra Barrales está obligada a pagar 223 mil pesos al año, por concepto de impuesto a la propiedad (impuesto predial), impuesto anual a que es sujeto su propiedad de Miami, Florida.

Tras esta investigación, la líder del PRD mandó una nota aclaratoria a la plataforma 3de3.mx con fecha del 17 de marzo de 2017, en la cual estipuló que “el recurso con el que se dio el enganche fueron varios eventos, varios pagos. Todos salen de mi cuenta de ahorros, de mi cuenta personal”. (Agencias)