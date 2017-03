Fiscal de Nayarit Detenido en Estados Unidos

Ciudad de México.- Edgar Veytía, Fiscal General de Nayarit, fue detenido en San Diego California, Estados Unidos, acusado de delitos contra la salud, al introducir droga a ese país. Desde el 2013, Proceso dio a conocer las acusaciones que realizaron en su contra habitantes de ese estado por vínculos con grupos del narcotráfico.

Esta mañana, Radio Formula dio a conocer la noticia sobre su detención. De acuerdo con el reporte, la detención se llevó a cabo desde el pasado lunes y ese mismo día fue trasladado al Centro Federal de Detenciones de San Diego.

El fiscal en funciones, acusado de introducir droga a EU, ha sido señalado por sus presuntos nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El gobernador de Nayarit Roberto Sandoval y la Procuraduría General de la República (PGR) confirmaron la detención. El gobernador no dio detalles de la detención, señaló que no se puede declarar culpable al fiscal hasta que se demuestre si es culpable y dijo que colaborará con las autoridades estadunidenses en la investigación del caso.

Édgar Veytia. Casado con la hija de la alcaldesa de Compostela, Alicia Monroy Lizola, es temido por los lugareños, quienes desde el 20 de diciembre de 2013 lo señalan por sus presuntos nexos primero con Los Zetas y actualmente con el CJNG.

Ha sido denunciado por despojo de tierras, amenazas, extorsión, feminicidio, secuestro, levantones y desaparición de personas. Durante su gestión al frente de la Fiscalía, la dependencia fue señalada por no recibir denuncias de los afectados.

El fiscal estatal, Édgar Veytia, es señalado de brindar protección al cártel del Mencho. La acusación no es nueva.

El último caso en que lo involucraron como responsable directo, fue la desaparición de Julián Venegas Guzmán, compadre de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, ocurrida el pasado 1 de abril. (Apro)