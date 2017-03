Republicanos Aplazan Muro de Trump Hasta 2018

* Por Falta de Fondos. Puro Pancho.

Washington.- La construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México, prometido por el presidente estadunidense Donald Trump, iniciaría hasta 2018, ya que los republicanos en el Congreso no planean aprobar los fondos adicionales solicitados para ese propósito.

“La gran partida de dinero para el muro realmente es para el próximo año, las apropiaciones para el próximo año fiscal”, señaló este jueves el líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, al sugerir que los fondos suplementarios solicitados por Trump no serán autorizados este año.

En su presupuesto suplementario para el año 2017, el mandatario pidió al Congreso 30 mil millones de dólares en Defensa y seguridad fronteriza, incluidos fondos para deportaciones, la construcción del muro y contratar más agentes fronterizos.

De manera específica solicitó 999 millones de dólares para la planeación, diseño y construcción de la primera parte del muro fronterizo a partir de “proyectos piloto”, con diferentes diseños de muro en varias zonas de la frontera para determinar su efectividad.

En su presupuesto regular de 2018, que será presentado en mayo, el gobierno solicitará una partida de 2.6 mil millones de dólares para el muro, cuyo costo total podría ascender a más de 21 mil millones de dólares si es construido en su totalidad.

Rayn aseguró que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) contará con los fondos necesarios para operar hasta el fin del actual año fiscal, el próximo 30 de septiembre, con los fondos suplementarios autorizados debido a que el presupuesto regular actual no fue aprobado, pero fue opaco respecto al muro.(Agencias)