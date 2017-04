Miguel Barbosa Renuncia al PRD

*Para Sumarse a MORENA.

Ciudad de México.- El excoordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, anunció que dejará 23 años de militancia en este partido para sumarse a la campaña de Delfina Gómez, candidata a gobernadora de Morena en el Estado de México.

Barbosa aclaró en comunicado de prensa que se trata de “una decisión personal” que no involucra a los otros 12 senadores que lo acompañaron al formar un bloque parlamentario al interior del Senado, distinto al que encabeza la senadora Dolores Padierna, reconocida como coordinadora del PRD.

El senador poblano admitió que esta decisión es resultado de las declaraciones que realizó a principios de este mes apoyando a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial de 2018 y después de que ha sido “objeto de un conjunto de decisiones, de aplastamiento político y jurídico”.

Barbosa antes había afirmado que no se iría del PRD y mantiene un juicio de derechos políticos en el TEPJF ante la decisión del partido de removerlo como coordinador de la bancada.

Barbosa respalda a AMLO para 2018; denuncia alianza PRI-PAN contra el líder de Morena

“No podría ir a acompañar a la profesora Delfina Gómez y permanecer en el PRD. Es por ello que he tomado la decisión de presentar mi renuncia a la militancia de 23 años”, afirmó Barbosa. (apro)