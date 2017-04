Prepara EU Ataque Ahora a Norcorea

*Endurece Política Migratoria a México.

WASHINGTON, EU., abril 11 .-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes a China que, si no se involucra en la resolución del “problema” de Corea del Norte, no sólo obligará a EU a actuar de forma unilateral sino que, además, pone en riesgo llegar a un “acuerdo comercial” entre ambos países.

“Corea del Norte está buscando problemas. Si China decide ayudar, sería fantástico. Si no, ¡nosotros resolveremos el problema sin ellos!”, tuiteó a primera hora de la mañana. Las recientes pruebas balísticas de Pyongyang se han convertido en el nuevo foco de atención de la administración Trump, que ve en Corea del Norte una amenaza real en la región asiática.

China es, sin lugar a dudas, una parte fundamental del asunto norcoreano, siendo aliado tradicional de Pyongyang, con el que tiene una relación estrecha. En ese sentido, la administración Trump expuso desde hace tiempo la necesidad de que Beijing se involucre para evitar el desarrollo del programa militar y nuclear norcoreano.

“Le expliqué al presidente de China que un acuerdo comercial con EU será mejor para ellos si resuelven el problema norcoreano!”, expuso Trump también en redes sociales, presionando a Beijing para que se involucre.

“China ha tenido una influencia política y económica en Corea del Norte en los últimos años, y cuando se refiere a intereses compartidos, en asegurar que Corea del Norte no consiga la capacidad nuclear para amenazar nadie, es algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo”, sentenció el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

De no hallar apoyo, EU dice estar dispuesto a pasar a la acción. La duda es si adoptaría las mismas medidas que la semana pasada en Siria, donde bombardeó una base aérea. Trump ordenó el sábado movilizar portaaviones a las costas de Corea ante un hipotético ataque.

“No hay duda de que cuando el presidente quiera dar un mensaje estará preparado para hacerlo. Ha dejado claro, en relación con Corea del Norte, que su comportamiento y acciones con el lanzamiento de misiles no es tolerable. Lo último que queremos ver es una Corea del Norte nuclear”, indicó Spicer.

El régimen de Kim Jong-un, lejos de retraerse, se mantuvo firme en su oposición y beligerancia, asegurando que está preparado para responder un “ataque preventivo” de Estados Unidos. Además, se prevé que antes del día 25 de abril, cuando los norcoreanos celebran el aniversario de su fundador, podrían realizar nuevas pruebas de misiles balísticos para reforzar su postura. Sun