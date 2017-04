Exhiben en Video a Diputada de MORENA Recibiendo Dinero Para López Obrador

Tapachula, Chiapas; 24 de Abril.- La diputada local con licencia y candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena Sandoval, fue exhibida este lunes en un video en el que recibe varios fajos de billetes, con la encomienda de entregárselos personalmente al líder ese instituto político, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a lo que se narra en las imágenes que se calcula ocurrieron el pasado 6 de abril, la candidata de MORENA habría recibido medio millón de pesos que, dijo, los entregaría al político tabasqueño en una visita que realizaría en ese Estado.

La legisladora no se percató que estaba siendo grabada en un video y recibió el dinero en efectivo de una mujer, de quien hasta ahora se desconoce su identidad.

En las imágenes, de poco más de tres minutos de duración, se le deja en claro a la Diputada que esos recursos serían para López Obrador.

Se percibe que lo ocurrido se llevó a cabo en una reunión privada en alguna oficina, en el que Cadena Sandoval pidió “una bolsita” para guardar los fajos, que terminó ocultando en un sobre tamaño carta.

Según lo que expresa la persona que lo entrega, la canalización de ese dinero de dudosa procedencia se lo entregaban a ella “por la confianza y el cariño” que le tiene López Obrador.

Dos días después de todo ello, el 8 de abril, AMLO estuvo precisamente en Las Choapas encabezando un mitin con la Diputada, a quien anunció como representante de MORENA en ese municipio.

Al concluir el evento, un reportero le preguntó a López Obrador si la legisladora era corrupta y, sin detenerse, lo negó.

Por la tarde de este lunes, López Obrador difundió un video a través de los medios electrónicos en el que señala que le “pusieron un cuatro” a la Diputada, y cayó.

“Lo de hoy, en el que aparece un video donde la candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, recibe un dinero y le ponen un cuatro, subrayando que el dinero es para Andrés Manuel, 500 mil pesos, es para afectarnos, para enlodarnos”, señala el aspirante a la Presidencia de la República por ese partido.

El bochornoso suceso desencadenó una avalancha de declaraciones de parte de políticos de MORENA y de otros partidos.

Por ejemplo, Cuitláhuac García, excandidato a la gubernatura de Veracruz por MORENA, dijo en entrevista que él personalmente le preguntó a la legisladora si era cierto lo del video, y supuestamente le contestó que sí, pero que había caído en la trampa.

Según García, ese dinero ya fue devuelto a los empresarios que lo habían donado para que llegara a manos de AMLO.

El asunto se va investigar a fondo en las próximas horas, aseguró, y que, muy probablemente, MORENA va destituir a la candidata.

Poco después, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, consideró que el hecho de que la Diputada recibiera ese dinero, “es algo grave”.

Asimismo, “eso es un tema muy delicado. La persona actuó en representación de alguien, según lo dice el propio video, y tendrán las autoridades que determinar si se cometió un hecho ilícito y asumir la responsabilidad quien la tenga que asumir”.

Anuncia Cadena Sandoval que ha Renunciado.

Por la noche, Eva Cadena anunció su decisión de renunciar a la candidatura a la alcaldía de ese municipio y que acudiría a las oficinas del organismo electoral de Veracruz, para oficializar esa postura

“No soy cercana al licenciado (AMLO), si bien estuvo en el evento de Las Choapas, como en cualquier gira que él hace, pero en ningún momento tengo un acercamiento con él, eso no es posible. Nunca he hablado de manera privada con él, ni con su gente cercana”, indicó al precisar que el tabasqueño “no tiene conocimiento de esta situación”.

Ante las evidencias, reconoció haber recibido el dinero, pero aseguró que fue regresado en el Hotel Marriott. “El día que estuvo el licenciado Obrador por la noche, cada peso que quisieron darle se le regresó a la misma persona”.

Según su versión, le llamaron empresarios para decirle que le iban a dar un apoyo y la citaron en el Hotel Terranova en Coatzacoalcos, lugar donde recibió el dinero.

“Reconozco que yo cometí el error de llegar a una reunión de ese tipo. La organizamos en el Hotel Terranova, en una salita. Yo fui con la confianza de que realmente eran empresarios que querían hablar del proyecto, no lo que hoy está saliendo a la luz pública”, puntualizó. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello