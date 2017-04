100 Días de Trump: El presidente Entrante más Impopular de EU

*The Washington Post/ABC

Ciudad de México, 26 de abril.- El presidente Donald Trump es el ejecutivo con mayor impopularidad dentro de sus primeros 100 días de la era moderna de EU, aunque retiene el apoyo de su núcleo de seguidores, de acuerdo con una encuesta de The Washington Post/ABC.

Aunque una mayoría de los votantes respalda sus esfuerzos para forzar a empresas estadunidenses a mantener los puestos de trabajo en el país, su nivel de aprobación nacional es de 43 por ciento, mientras que su desaprobación alcanza el 53 por ciento.

“Es el único presidente moderno cuya impopularidad rebasa su popularidad en los primeros 100 días de gobierno”, indicó el Post.

Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George HW Bush, Ronald Reafan, James Carter, Gerald Ford, Richard Nixon, Lyndon B. Johnson, John F. Kennedy y Dwight D. Eisenhower tenían un mayor nivel de aprobación que de desaprobación en sus primeros 100 días.

The Washington Post hizo notar sin embargo que el presidente estadunidense ha conseguido “éxitos tangibles”, como preservar el apoyo de sus más leales seguidores y una mayoría de la población lo percibe como un líder fuerte.

Además, por primera vez en 15 años, el número de estadunidenses que cree que la economía del país está mejorando, supera a quienes consideran que la situación económica está empeorando.

Pero la hoja de balance del presidente se inclina hacia lo negativo. Una mayoría de los estadounidenses estima que Trump ha conseguido poco en sus primeros 100 días en el poder.

Por ejemplo, The Washington Post señaló que Trump registra poca mejora en la percepción de su temperamento y su honestidad. Aunque algunos estadunidense lo ven con más simpatía, seis de cada diez creen que no entiende los problemas que los afectan.

Para el diario, el mayor logro de su tiempo en la presidencia es la confirmación de Neil Gorsuch cómo magistrado de la Suprema Corte de Justicia. En contraste, el presidente sufrió un revés legislativo mayor con la derrota de la reforma de salud de los republicanos.

En el mismo sentido, el diario hizo notar que su propuesto beto migratorio contra países de mayoría musulmana continúa entrampado en las Cortes de Estados Unidos. Seis de cada 10 creen en la encuesta que las acciones de la rama judicial son legítimas. sun