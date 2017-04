Confirma Trump Renegociar el TLCAN

*A Petición de México y Canadá, Manifiesta.

Washington.– Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, declaró que su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, le pidió que “por favor no diera por terminado” al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que aceptó con la condición de que si no consigue un buen acuerdo, lo abandonara.

“Hace tres días había tomado la determinación de dar por terminado al TLCAN, pero (anoche) me llamó el presidente de México y me pidió que por favor no lo abandonara, también me llamo el primer ministro de Canadá (Justin Trudeau)”, declaró Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, durante una sesión de fotografías con el mandatario argentino Mauricio Macri.

La Casa Blanca reveló que este miércoles por la noche, Trump sostuvo conversaciones telefónicas con Peña Nieto y de Trudeau para hablar del futuro del TLCAN.

Las pláticas telefónicas ocurrieron luego de que este miércoles en Washington se filtrara la información de que Trump ya había preparado el borrador de la carta que enviaría al Capitolio para notificarle que Estados Unidos se saldría del acuerdo comercial tripartita firmado en 1994.

“Como lo había señalado durante mi campana, vamos a renegociar al TLCAN, pero si no consigo un buen acuerdo para los trabajadores y para las empresas estadunidenses; nos saldremos del tratado”, enfatizó Trump durante su encuentro con Macri.

La renegociación del TLCAN, cuyo mecanismo aún no se define si será bilateral o trilateral, podría arrancar a finales del mes de junio o a principios de julio de este año.

Trump tiene un plazo de 60 días después de notificar al Congreso federal de su país, para iniciar las renegociaciones del acuerdo norteamericano y en dentro de este plazo evitar modificaciones al compromiso propuestas por los legisladores. (Apro)