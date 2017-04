“Pensé que Sería más fácil gobernar Estados Unidos”, se Sincera Trump

* Afirma Extrañar su Vida Como Empresario.

Ciudad de México.- En una reflexión sobre sus primeros cien días al frente del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump admitió que pensó “que sería más fácil”, pero ahora, dijo, “tengo más trabajo que en mi vida previa”.

“Me encantaba mi vida previa. Pasaban tantas cosas”, declaró Trump en una entrevista con la agencia Reuters.

El acaudalado empresario de Nueva York, que asumió el cargo el 20 de enero tras derrotar a la exsecretaria de Estado demócrata Hillary Clinton, expresó que estaba acostumbrado a no tener privacidad en su “vida anterior”, pero manifestó sorpresa por lo poca que tiene ahora. Además, dejó claro que aún se está acostumbrando a tener la protección del servicio secreto las 24 horas del día, con sus inherentes limitaciones.

“Realmente estás en tu pequeña burbuja, porque tienes tanta protección que realmente no puedes ir a ningún lado”, afirmó. Cuando el presidente sale de la Casa Blanca, suele ser en una limusina o una camioneta, por lo que extraña conducir. “Me gusta conducir. No puedo hacerlo más”, sostuvo.

Sin embargo, hay muchas cosas sobre Trump que no han cambiado respecto al Ejecutivo y la celebridad televisiva que dirigía su imperio desde el vigésimo sexto piso de la Torre Trump en Nueva York y que usaba el teléfono en forma incesante.

De acuerdo con Reuters, a menudo recurre a amigos personales y excolegas de negocios para pedir sus consejos y retroalimentación positiva. Altos asesores dicen que están resignados a eso. Apro