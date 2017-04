Papa Francisco Pide Paz a EU y Corea del Norte

Ante ejercicios militares de las últimas Semanas.

Ciudad de México, 29 de abril.- Durante la tradicional rueda de prensa a bordo del avión papal, en el vuelo de regreso desde El Cairo hasta Roma el papa Francisco expresó su fuerte preocupación por la escalada militar entre Estados Unidos y Corea del Norte y dirigió un fuerte llamado a las dos partes a buscar una solución diplomática.

“Es desde hace más de un año que se habla de los misiles de Corea, pero ahora la situación se ha calentado demasiado. Yo pido siempre que se resuelvan los problemas por la vía diplomática, con la negociación. Hoy una guerra que se expande destruirá no digo la mitad, pero una buena parte de la humanidad. Sería terrible. Detengámonos, busquemos, busquemos una solución diplomática”, dijo el Papa.

El Papa afirmó que hay mediadores dispuestos a intervenir y que además las Naciones Unidas deberían hacer escuchar su voz.

“Las Naciones Unidas tienen el deber de retomar su liderazgo que se ha diluido, se ha diluido un poco”, señaló el Papa.

También se le preguntó si en su próximo viaje a Italia con motivo del G7, el presidente Trump realizará una visita al Vaticano.

El Papa afirmó que la secretaria de Estado aún no le ha informado si el presidente Donald Trump ha pedido una audiencia, pero añadió que obviamente está dispuesto a recibirlo.

“Yo recibo a cualquier jefe de estado que lo pida”, aseguró.

Al contestar una pregunta sobre Venezuela, Francisco recordó la participación del Vaticano solicitada fuertemente por los ex presidentes de España, Panamá y República Dominicana y la Unasur que, dijo, no funcionó, y anunció la disponibilidad de la Santa Sede a sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones, pero con garantías claras.

“Están insistiendo, no sé bien de dónde, creo que de los cuatro presidentes para relanzar esta facilitación y están buscando el lugar. Yo creo que tiene que ser con condiciones ya, condiciones muy claras. Parte de la oposición no quiere esto, es curioso, la misma oposición está dividida, y por el otro lado parece que los conflictos se agudizan cada vez más, pero hay algo en movimiento, pero muy en el aire. Todo lo que se pueda hacer por Venezuela hay que hacerlo con las garantías necesarias, si no jugamos al Titín Pirulero y no va la cosa”, mencionó.

El Papa abordó el avión que lo regresaría a Roma tras dedicar los últimos dos encuentros de su visita a Egipto a la minoría cristiana que vive en el país.

Por la mañana celebró una misa en el estadio Air Defence ante 15 mil fieles a los que explicó que Dios prefiere a los no creyentes que, a los falsos creyentes y a los hipócritas, y que los verdaderos creyentes son las personas caritativas, misericordiosas, honestas y humanas.

“La verdadera fe es la que nos lleva a proteger los derechos de los demás con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo con el que defendemos los nuestros”, apuntó el papa Francisco.

Al igual que lo hiciera frente a los líderes musulmanes, el Papa se pronunció en contra del fundamentalismo religioso y afirmó que el único extremismo que se permite a los creyentes es el de la caridad. Cualquier otro extremismo, dijo, no viene de Dios, no le agrada.

Al mantener un encuentro con el clero, los religiosos y seminaristas, el papa Francisco los puso en guardia sobre siete tentaciones, entre ellas la envidia, el individualismo y el faraonismo, es decir, el sentirse por encima de los demás y tener la presunción de dejarse servir en lugar de servir.

Francisco realizará su próxima visita internacional en apenas dos semanas cuando viaje a Fátima para conmemorar los 100 años de las apariciones de la virgen y canonizar a los pastorcitos Francisco y Jacinta. Agencias