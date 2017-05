Pemex Recortará Nueve Mil Plazas Éste Año

* Se calcula que serán 70 mil plazas totales para finales del 2017

Tapachula, Chiapas; 03 de mayo.- La Secretaría de Hacienda Federal recortó el presupuesto de éste año a Petróleos Mexicano (PEMEX) en alrededor de cien mil millones de pesos y con ello se contempla que la ex paraestatal deba cumplir con una serie de medidas para hacer frente a esa situación, entre las que se destaca el cierre de plazas y las jubilaciones anticipadas.

Por ejemplo, a partir de éste año se han suspendido las contrataciones, esto es, en el caso de las jubilaciones, se cierra la plaza del trabajador que deja de laborar en lugar de que sea ocupada por algún familiar u otra persona como ocurría antes.

Además, se ha minimizado las contrataciones de los trabajadores eventuales, algunos de los cuales llevan más de 8 meses sin obtener un contrato debido a que ya no se cubren faltas como antes, esto como otra medida para reducir los costos de operación.

De acuerdo a lo presupuestado, para éste 2017 se estima un recorte de 8 mil 997 puestos, solamente en PEMEX, siendo los principales afectados los que están en las plazas de nivel bajo. En cambio, la plantilla de directivos se considera se elevará en un 20 por ciento.

Los altos mandos como directores, subdirectores y gerentes pasarían de ocupar 452 plazas que había en el 2016 a 541 en la actualidad, pero se cerrarán mil 849 plazas de obreros de confianza, 6 mil 508 de obreros sindicalizados, 52 de obreros temporales de confianza y 677 de obreros temporales sindicalizados.

RECORTES POR TODOS LADOS

Por otro lado, los conflictos que se vivieron durante el 2016 a consecuencia de la aplicación de lo que establece la Reforma Educativa, no mejoraron.

Hoy nuevamente hay una amenaza latente porque la Secretaría de Educación Pública federal tendrá recortes de personal éste año, de al menos 15 mil plazas y quedar con unas 200 mil en todo el país.

Mientras que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se estima que los recortes afectarán a poco más de 5 mil trabajadores.

Pero la lista de los despidos en la burocracia federal son interminables. Y es que ya se habían aplicado medidas de austeridad en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con mil 829 plazas menos, o la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con mil 149 puestos de trabajo.

Hubo situaciones similares en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde se realizaron las anulaciones de plazas.

Entre las dependencias que registraron también cancelación de plazas, se encuentra la Presidencia, con 70; la Secretaría de Relaciones Exteriores, con 93 puestos; mientras que en SAGARPA fueron 458, y en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 444.

En la Secretaría de Desarrollo Social, 518; en la Función Pública, 308, y en las entidades no sectorizadas, 354. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello