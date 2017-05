Se Fuga ‘La Patrona’, Condenada a más de 90 Años en Guatemala

Guatemala.- Nicolás García, director del Sistema Penitenciario de Guatemala, fue destituido luego de varios incidentes registrados en prisiones, el último de ellos ocurrido el jueves, cuando una reclusa condenada a más 90 años de cárcel se fugó.

El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, fue quien destituyó a García y confirmó la fuga de Marixa Ethelina Lemus Pérez, alias “La Patrona”, condenada por delitos relacionados a secuestro.

La ahora prófuga estaba presa en la cárcel Mariscal Zavala, ubicada dentro de un centro militar donde guardan prisión varios reos importantes, como el expresidente Otto Pérez Molina, acusado de corrupción.

Esta es la segunda vez que Lemus Pérez se fuga de una prisión. El primer escape ocurrió hace un par de años y estaba siendo juzgada por un asesinato. El jueves, el tribunal a cargo dictaría sentencia en su contra.

Entre las irregularidades por las que señalaron a García para su destitución está un video que circuló el miércoles. En éste aparece la magistrada Blanca Stalling —acusada de tráfico de influencias que también está presa en Mariscal Zavala— caminando junto a una custodia para visitar a su hijo en otro sector de la prisión, lo que no está permitido. En días pasados, otro video también se hizo público y muestra que el entonces director negocia con líderes de la pandilla Barrio 18 y les dice que vio a dos reos fuera de prisión aunque no lo reportó.

Rivas explicó que se han iniciado los procesos de investigación penales y administrativos para establecer a los responsables de la fuga de Lemus. “Se han violentado los protocolos de seguridad y control de esos centros penitenciarios”, dijo y agregó que es algo que no pueden seguir permitiendo. AGENCIAS