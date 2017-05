Norcorea Lanza Misil con Cabeza Nuclear; USA y Japón Convocan Consejo de Seguridad

* La Reunión Se Dará el Martes en la ONU.

Corea del Norte dijo que había realizado una prueba exitosa de un nuevo misil de mediano a largo alcance el domingo, supervisada por el líder Kim Jong Un, que buscó verificar la capacidad de llevar una “cabeza nuclear pesada de gran escala”.

Kim advirtió que Estados Unidos no debería juzgar erróneamente la realidad de que su suelo continental está “en un alcance a la vista para un ataque” de Corea del Norte, reportó la agencia de noticias oficial del país, KCNA.

Corea del Norte volvió a desafiar los llamados para que reduzca su programa armamentista al disparar un misil balístico que cayó en el mar cerca de Rusia el domingo, días después de que un nuevo líder llegara al poder en Corea del Sur prometiendo involucrar a Pyongyang en el diálogo.

El misil fue lanzado al mayor ángulo posible como para no afectar la seguridad de los países vecinos, y voló 787 kilómetros, alcanzando una altitud de 2.111,5 kilómetros, reportó KCNA.

“La prueba buscó verificar las especificaciones tácticas y tecnológicas del cohete balístico nuevo, capaz de llevar una cabeza nuclear pesada de gran tamaño”, dijo KCNA.

Se cree que Corea del Norte está desarollando un misil balístico intercontinental capaz de transportar una cabeza nuclear y alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

El Comando del Pacífico de Estados Unidos dijo que estaba evaluando el tipo de misil, pero que “no era consistente con un misil balístico intercontinental”.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto discutir el martes el lanzamiento de Corea del Norte, dijeron el domingo fuentes diplomáticas, a pedido de Estados Unidos y sus aliados Corea del Sur y Japón.

Convocan a Sesión de Seguridad

Estados Unidos y Japón pidieron convocar una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras el nuevo ensayo misilístico de Corea del Norte de este domingo, dijeron fuentes diplomáticas.

Según la delegación de Uruguay, que en mayo ejerce la presidencia del Consejo, la reunión se realizaría el martes.

Pyongyang realizó el domingo de mañana su segundo disparo de misil en 15 días, un ensayo interpretado como un desafío al nuevo jefe de Estado surcoreano, Moo Jae-in, que acaba de ser electo.

Lanzado desde la base militar norcoreana de Kusong, en la provincia de Pyongan Norte, hacia las 05H30 del domingo (20H30 GMT del sábado), el proyectil recorrió alrededor de 700 km antes de caer en el mar de Japón.

“No hay ninguna excusa que justifique las acciones de Corea del Norte. (El misil) cayó cerca de Rusia. China no puede tener expectativas en el diálogo. La amenaza es real”, tuiteó el domingo de mañana la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, cuyo gobierno reclama desde hace semanas un fortalecimiento de las sanciones y un endurecimiento de la posición de China, principal aliada de Pyongyang.

“Lo que haremos es continuar apretando las tuercas (…). Seguiremos, ya se trate de sanciones, de declaraciones a la prensa, haremos todo lo que deba hacerse”, insistió Haley en la cadena de televisión estadounidense ABC.

Por su parte, el departamento del Tesoro norteamericano había indicado el sábado que analizaba “todos los medios disponibles” para cortar las fuentes de financiamiento internacional a Pyongyang. SUN