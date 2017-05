Atascado de Drogas Iba Agresor de Transeúntes en Times Square

* Urge Acabar con la Demanda en EU: Tillerson.

Estados Unidos.- El conductor acusado de arrollar a peatones en Times Square, matar a una adolescente y herir a una veintena de personas, dijo que quería “matarlos a todos” y que la policía debió haberlo matado para impedirlo, reveló un fiscal el viernes.

Richard Rojas, de 26 años, dijo a la policía el jueves después de estrellar su Honda Accord contra las barreras protectoras que había fumado marihuana mezclada con PCP, según una denuncia penal. Se aguardan los resultados de los análisis, pero un funcionario policial dijo que Rojas tenía “los ojos vidriosos, la voz gangosa y estaba tembleque”, según la denuncia.

Vestido con la misma camiseta roja y pantalones vaqueros de las fotos del día anterior, Rojas se mostró sumiso durante la comparecencia breve en la que los fiscales presentaron el cargo de homicidio agravado.

No presentó una declaración. Su abogado y sus acongojados allegados no hicieron declaraciones. Debe regresar a la corte la semana próxima.

Rojas condujo su auto del distrito neoyorquino del Bronx a Times Square, donde se introdujo en el ajetreado sitio en el centro de Manhattan y atropelló una veintena de personas antes de estrellarse contra las barreras de acero, dijeron las autoridades.

La turista Alyssa Elsman, de 18 años y vecina de Portage, Michigan, murió arrollada. Su hermana de 13 años estaba entre los 22 heridos.

Tres personas se encontraban en estado crítico con heridas graves en la cabeza y otra había sufrido colapso de pulmón y fractura de pelvis, según la denuncia.

Rojas se enroló en la Armada en 2011 y fue aprendiz de bombero. En 2012 revistó a bordo del destructor USS Carney.

Los archivos navales indican que en 2013 pasó dos meses en una prisión naval en Charleston, Carolina del Sur, pero no aclaran el motivo.

Rojas pasó sus últimos meses en la Armada en la base aérea naval de Jacksonville, Florida, hasta que fue dado de baja tras un tribunal especial de guerra, dijo un vocero naval. SUN