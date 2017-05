Rusia Interfirió Descaradamente en Elección de EU: Exjefe de CIA

Washington; 23 de mayo.- John Brennan, exdirector de la CIA, dijo que no sabía si en el 2016 el equipo de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se coludió con Rusia, pero que consideraba que había “información y datos de inteligencia que ameritaban una investigación”.

Brennan dijo que quedó claro que Rusia estaba intentando intervenir en las elecciones presidenciales y que advirtió al Servicio Federal de Seguridad (FSB) respecto a que esa intromisión podía dañar los lazos entre Washington y Moscú.

“Debería quedar claro a todos que Rusia intervino descaradamente en nuestro proceso electoral presidencial del 2016 y que ellos llevaron a cabo estas actividades a pesar de las firmes protestas y de la advertencia explícita de que no lo hicieran”. Trump no pidió cerrar investigación sobre Rusia: Casa Blanca

El representante republicano Trey Gowdy preguntó a Brennan: “¿Usted ve evidencia de colusión, coordinación, conspiración entre Donald Trump y actores del Estado ruso?”, a lo que el exjefe de la CIA respondió:

“Vi información e inteligencia que ameritaban una investigación del FBI para determinar si lo que se estaba gestando era colusión o cooperación. Tuve acceso y quedé al tanto de inteligencia que reveló contactos e interacciones entre funcionarios rusos y ciudadanos estadounidenses involucrados en la campaña de Trump”. (Sun)