Fallece la Periodista de Televisión Ana Winocur

*Víctima de Pancreatitis

Ciudad de México, 5 de junio.- Casi casi la querían mandar en camión a India. Pero no importó. Ana Winocur quería hacer la cobertura de la muerte de la madre Teresa de Calcuta y lo iba hacer como fuera.

La anécdota la recuerda Jorge Zarza ahora que Winocur ha fallecido víctima de pancreatitis. La noticia de su muerte se conoció la tarde del lunes y Zarza, que estuvo con ella casi dos décadas en varios noticiarios de TV Azteca, platica que esa historia pinta de cuerpo entero a la periodista.

Por esa cercanía es que ahora Zarza recuerda con humor el incidente que sucedió durante uno de sus noticiarios y que en YouTube es famoso: Winocur, pensando que su micro está apagado, suelta un “Y sí, eres un pen…”.

“Se me achaca a mí”, dice Zarza, divertido. “Y ahora lo tomo como una anécdota que nunca me interesó aclarar y ahora ya ni caso tiene porque Anita ya se fue pero la verdad es que ella se refería a la nota que acababa de pasar, no a mí. Nunca me faltó al respeto y yo nunca le falte al respeto”.

Winocur Fue una de las pioneras del concepto de “Hechos”.

Mariano Riva Palacio, quien actualmente conduce esa emisión, reconoció a Winocur como la iniciadora de ese noticiario pero también recordó su labor en “Hechos 7” y “Meridiano”.

El fallecimiento de Winocur lo dio a conocer su colega, Lily Téllez en Twitter. “Descanse en paz Ana Winocur, ex conductora de Azteca”, escribió.

A la periodista, que tenía 44 años de edad, le sobreviven dos hijos. SUN