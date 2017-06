23 Ex Presidentes de AL se Pronuncian Contra Maduro

* Exigen a OEA Medidas en Venezuela.

Ciudad de México; 16 de junio.- 23 ex presidentes de Latinoamérica exigieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas concretas inmediatas que, dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana, aseguren una ruta efectiva hacia la salida de la crisis que golpea a Venezuela.

Pidieron a los cancilleres que se reunirán en Cancún, durante la Asamblea de la OEA la próxima semana, a adoptar una resolución que considere seis puntos. Entre ellos, el cese de los actos de violencia y represión ejecutados por las fuerzas de seguridad regulares e irregulares.

También la inmediata gestión por parte del gobierno de Venezuela para procurar asistencia humanitaria internacional que mitigue las penurias que aquejan al pueblo venezolano, la liberación de los presos políticos y la paralización de la iniciativa de una nueva asamblea constituyente.

La petición de los ex presidentes se dio a conocer hoy en una conferencia de prensa en la que estuvieron los ex mandatarios Vicente Fox, de México; Andrés Pastrana, de Colombia y Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia.

El posicionamiento también fue suscrito por José María Aznar, de España, Felipe Calderón, de México y Laura Chinchilla, de Costa Rica, entre otros. AGENCIAS