INE Abre la Puerta Para Anular laElección de Gobernador en Coahuila

* Por Rebasar Candidatos Gastos de Campaña.

México. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el gobernador electo de Coahuila, Miguel Riquelme, y quien fuera el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya, rebasaron los topes de gastos de campaña, lo que constituye una causal de nulidad de la elección. De acuerdo con los resultados de la revisión de recursos que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización, el priista no reportó 7.8 millones de pesos de sus gastos de campaña, sumando un total de 25.2 millones, por lo que rebasó el tope de 19.2 millones de pesos con seis millones, equivalente al 31 por ciento. En tanto, el panista no reportó 5.2 millones dentro de sus informes de gastos de campaña, por lo que en total utilizó 24.3 millones de pesos para promocionarse para la contienda electoral del pasado 4 de junio, lo que rebasa en 5.1 millones el tope de gastos, que equivale al 27 por ciento. Sin embargo, según lo establecido a partir de la reforma político-electoral de 2014, puede proceder la nulidad de una elección cuando el rebase de tope de gastos de campaña supere el cinco por ciento. De acuerdo con los dictámenes que fueron entregados a los miembros del Consejo General, el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, tampoco reportó gastos por 1.2 millones de pesos, pero tampoco implica que haya rebasado el tope, pues sólo utilizó 9.3 millones de pesos para su campaña. Los dictámenes deberán ser aprobados el próximo viernes 14 de julio por el pleno Consejo General del INE, que deberá notificar a los Tribunales Electorales locales, los cuales están encargados de calificar la elección y en dado caso deberán evaluar la nulidad. Los partidos y candidatos también podrán impugnar dichos resolutivos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deberá emitir la determinación final y en su caso definir la realización de un nuevo proceso electoral. La Unidad Técnica de Fiscalización encontró que en total en las campañas de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, los partidos y candidatos no reportaron 264.4 millones de pesos. En la elección mexiquense la alianza que postuló a Alfredo del Mazo no reportó 52.2 millones de pesos, por lo que en total gastó 168.2 millones de pesos; mientras que el PAN no reportó 65.2 millones utilizados en la campaña de Josefina Vázquez Mota, que sumó un total de 169.9 millones de pesos. En el caso de Morena, no informó a la autoridad electoral el uso de 16.1 millones de pesos, que suman 138.4 millones para la campaña de Delfina Gómez, y el PRD no reportó 71.4 millones utilizados en la campaña de Juan Zepeda, que en total gastó 136.8 millones de pesos. En la disputa por la gubernatura de Veracruz ningún candidato rebasó el tope de gastos de campaña, que fue de 285.5 millones de pesos. En Nayarit, el gobernador electo Antonio Echevarría García, fue el único en rebasar los topes de gastos de campaña, fijados en 20.4 millones de pesos, pues gastó durante su campaña 20.7 millones, cantidad que se da de la suma de los 13.5 millones que informó y los 7.2 millones que no reportó a la autoridad electoral. AGENCIAS