Descarta Peña Nieto Cambios en el Gabinete

Toluca, Méx., 20 de julio.- Tras inaugurar oficialmente el nuevo estadio de futbol profesional “Nemesio Díez”, el presidente Enrique Peña Nieto descartó, por el momento, cambios en el gabinete presidencial.

A pregunta expresa sobre si contempla cambios en el gabinete en esta etapa de su administración, respondió:

“No tengo… ni para decir sí, ni para decir no, siempre creo que es una atribución del Presidente el hacer ajustes a su gabinete cuando lo estime pertinente, cuando estime que haya que reforzar un área, pero no es este el momento para decir, no lo tengo en este momento considerado, lo que no significa que en algún momento eventualmente haga un ajuste”, dijo.

En entrevista, también se le preguntó sobre si los cambios podrían ser después de la XII Asamblea Nacional del PRI, a lo que respondió que espera participar.

¿Los priístas dicen no al dedazo?, se le comentó. “Los priísta dicen vamos a ganar”, atajó.

En el césped de “La Bombonera”, en el marco de su cumpleaños 51, Peña Nieto dijo que cerrará fuerte el último tramo de su gobierno a fin de consolidar los temas trabajados en casi cinco años al tiempo de hacer esfuerzos para que se conozcan mejor los avances y logros alcanzados.

“Hoy en mi cumpleaños refrendo mi compromiso que tengo como Presidente de la República de servir a México con absoluta entrega”, indicó el Jefe del Ejecutivo. sun