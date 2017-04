COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

2018: Año en que se le Perderá Credibilidad y Crédito a las Encuestas en Chiapas.

Concluye Semana Santa y arrancó en Chiapas la encuestología, que es la que le ha gustado mucho a algunos funcionarios estatales actuales. Si algo tiene de “marca Chiapas”, el actual sexenio verde es “el fantasma de las encuestas”, donde aparecen siempre unas supuestas y fantasmagóricas encuestadoras dándole primacías electorales, definitivamente, a quienes las pagan.

El 2018 será el año que casi nadie creerá en ellas, excepto quienes las pagan. En el pasado, las encuestas electorales ocupaban un lugar preponderante en las campañas y eran un elemento importante dentro del ritual político electoral, pues era casi imposible pensar en las elecciones sin encuestas. Hoy, lamentablemente la credibilidad al menos en Chiapas, se fue el Cañón del Sumidero y bajó por el Sabinal.

Inclusive hay tesis de expertos advirtiendo que las encuestas han sido nocivas en la actualidad, y no tienen nada qué ver con la voluntad popular. ¡¡Imagínense una encuesta con el millón de amigos de Enoc Hernández!!, es casi seguro que “El Rey Maya” sea el candidato a Gobernador, titular de la ONU o de la UNESCO, o darle la encuestas favorable al que él quiera o le digan.

El debate sobre las encuestas electorales, es que la encuestología también cambió el clima, pero no el cambio climático, sino el cambio social, donde los mexicanos y chiapanecos ya no creemos en esas publicaciones donde digan que determinado personajes, que van de corralito con otros, serán los triunfadores electoreros. El fantasma de la encuesta es tan falso, como llenar el campo de futbol para un evento electorero. El nuevo chip que se respira, es que con todo y despensas y apoyos económicos ya no surtirá el mismo efecto como se hizo durante muchos años atrás, o esas trampitas de que el voto de los indecisos nos va ayudar, o que se deben blindar los votos seguros y cautivos, eso ya es un cuento pasado de Walt Disney.

En términos hipotéticos, las encuestas electorales tuvieron una función relevante en México, sin embargo a partir del proceso de democratización y los robos de campañas a Gobernadores y hasta de campañas Presidenciales, el mexicano se hizo inmune a que lo sigan haciendo obtuso y torpe. Las elecciones se hicieron más competitivas precisamente para derrotar al PRI con más de 80 años de gobernar a los mexicanos, al grado que el PAN ganó dos presidenciables y Andrés Manuel López Obrador, fue despojado, al menos, en tres ocasiones de la Presidencia, y no lo decimos nosotros, sino los testimonios de la prensa nacional e internacional.

Las encuestas en las elecciones eran con la finalidad de anticipar quién podría ser el ganador de la elección; sin embargo, una de sus funciones básicas y fundamentales es mostrar en momentos diferentes, una fotografía del proceso electoral, es decir, cómo se van perfilando los distintos candidatos y partidos y cuál es la intención de voto que la ciudadanía tiene para cada uno de ellos.

Ante este panorama surge la pregunta, ¿qué tan importante es saber de forma anticipada quién podrá ganar una contienda electoral? La aceptación o rechazo a las políticas públicas que implementan los distintos Gobiernos no dejarán ganarse teniendo un poder real de mostrar una fuerza electoral más mayoritaria.

A todo esto hay que agregarle ahora que la credibilidad de las encuestas está por los suelos, la gran mayoría de casas encuestadoras nacionales e internacionales fallaron en la predicción de la elección en Estados Unidos, (con Donald Trump), y seguirán fallando, esto tiene un significado real, la gente decide su voto hasta que está en la urna y es durante todo el proceso de campaña que los encargados de hacer encuestas sólo manipulan sus resultados, favoreciendo a quien las contrata, pero, ¿realmente fallan las empresas o el ciudadano decide engañar al encuestador?

Los encuestólogos fallan y engañan, como fallan los expertos y conocedores de futbol en México, que nunca le atinan a los pronósticos deportivos, y los que ganan son los que menos saben. Son los que se llevan las bolsas millonarias. En fin.

Rescate Caminero en Chiapas. Modernización de Carretera Ocozocoautla-Villaflores.

Mantener los caminos y carreteras de Chiapas en buenas condiciones para una buena comunicación entre las diversas regiones, ha sido una de las prioridades para Manuel Velasco Coello, quien de forma permanente gestiona recursos para esa finalidad, porque esas son las vías para llevar salud, educación, seguridad, trabajo: progreso en una palabra.

Con la modernización de la carretera Ocozocoautla-Villaflores ampliando cinco metros el ancho de la vía que ahora será de 12 metros de concreto asfáltico, se está dejando un camino para sacar la producción de la región Frailesca hacía los centros de abasto, además de permitir un intercambio comercial más fluido. Así se apuntala el desarrollo interregional.

Velasco Coello puso en marcha la modernización y ampliación de seis kilómetros de la carretera Ocozocoautla-Villaflores, donde se invertirá más de 89 millones de pesos. El mandatario chiapaneco manifestó que esta obra cumplirá una demanda de habitantes de la Frailesca, que durante décadas solicitaron el rescate de este camino que se encontraba en pésimas condiciones.

Reconoció que esta carretera estaba muy dañada y no había sido atendida por administraciones anteriores, a pesar de ser una de las principales demandas de la población y que el proyecto de ampliación vial cumple con las necesidades de los habitantes de la localidad, ya que los tiempos de traslado a la cabecera municipal y viceversa, serán más cortos y con la seguridad que anteriormente no se contaba.

En Polonia, se Promueve el Plátano Chiapaneco.

Justamente en los días de Semana Santa, en la Feria Worldfood Warsaw que se realizó en Varsovia, Polonia del 11 al 13 de abril, se llevó a cabo la promoción del plátano chiapaneco con el objetivo de incrementar la competitividad de los productores locales y de internacionalizar los productos del Estado. En este encuentro, Chiapas tuvo presencia a través de la presentación de productos.

En ese marco, la Secretaría de Economía señaló que importadores y distribuidores polacos por primera vez probaron el banano chiapaneco y tuvo aceptación, ahora se esperan exportaciones a este mercado en un corto tiempo. De igual forma, resaltó que el plan de internacionalización de productos chiapanecos promovido por el gobernador Manuel Velasco Coello ha dado grandes resultados.

Es importante destacar que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Economía y ProMéxico, trabaja en coordinación con la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco y Bananeros de la Frontera en su estrategia de internacionalización.