ALFIL NEGRO

Envenenados por Mercurio

“La minería en Chiapas no es causal de la contaminación del suelo y los mantos freáticos, sino los pesticidas que utilizan los agricultores, son agroquímicos que en otros países desarrollados son prohibidos y consumidos por la gente de esta zona”, dijo en exclusiva para EL ORBE, Raúl Cruz Ríos, Presidente de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericana.

Explicó que las mineras no están utilizando químicos para sacar los minerales como el hierro, ya que éste se separa mecánicamente para triturarlo, ratificando que han comprobado que todo el Soconusco está contaminado por los pesticidas que ya no se venden en Estados Unidos y Canadá, creando un problema serio en toda esta región y considera que los únicos responsables son quienes compran ese producto tóxico para utilizarlo en sus sembradíos.

Aunque reconoció que hay quienes explotan los yacimientos de metales usando mercurio como un proceso rápido y barato para sacar oro, y tiran sus desechos al río, añadió que esta práctica se da en todos los lugares donde hay minería y no hay empresas grandes explotando los yacimientos de oro, porque es cuando en forma clandestina, utilizan este peligroso veneno que lo adquieren con los narcotraficantes, aseveró el también presidente de la Sociedad Geológica Mexicana.

Explicó que recién estuvo en un congreso en Costa Rica y Ecuador, y el tema principal fue precisamente el que se acabe el uso del mercurio en el mundo, porque es uno de los venenos más tóxicos, ya sea inhalado o cuando se filtra en la tierra contaminando la agricultura y los mantos acuíferos; con ello contamina los peces y el agua y es cuando los afectados sufren enfermedades graves como la insuficiencia renal, asegurando que ataca también el cerebro, es por eso que hay muchos ’descerebrados’, de ahí la importancia de analizar el agua.

Añadió que por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, se encuentra en Chiapas para estudiar geológicamente las repercusiones que pudiera tener el reciente sismo que tuvo su epicentro cerca del municipio de Suchiate, mencionando que el temblor del viernes pasado es porque Chiapas está dentro del ‘cinturón circunpacífico del mundo’ hay placas tectónicas, como la del Caribe y la de Cocos donde la masa de tierra tiene fisuras.

El también Director General del Servicio Geológico Nacional, explicó que no hay bien que por mal no venga, ya que muchas veces estos movimientos telúricos arrojan el llamado ‘magma’, el cual sale como aguas termales, rocas conteniendo una diversidad de metales ricos, o como sucedió hace años en esta región donde llovió ceniza.

Al menos esa es la versión del geólogo oriundo del municipio de Arriaga, quien ahora ocupa tan importante cargo federal, al ser nombrado en forma directa por el Presidente de la República.

En otros temas, el diputado federal `por el XI Distrito, Enrique Zamora Morlet, siempre ha reconocido que la agricultura es la base fundamental de la economía de los municipios, como en el caso de Huixtla, Motozintla y Escuintla, donde el legislador está respondiendo a sus habitantes, así como a quienes conforman patronatos de carreteras y han solicitado su labor de gestor ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para mejorar los caminos saca cosechas que en el tiempo de agua, se vuelven intransitables.

Para nadie es secreto que Zamora Morlet, ha sido de los contados legisladores chiapanecos que están cumpliendo con el compromiso hecho en campaña, así lo han manifestado los habitantes del XI Distrito Electoral, como en el caso de La Grandeza, en donde el legislador también logró gestionar apoyos para la rehabilitación de las carreteras.

En Chiapa de Corzo, el gobernador Manuel Velasco Coello realizó otra gira de trabajo y dio a conocer que en esta entidad se incrementó la producción de maíz, pasando de un millón 67 mil 994 toneladas en el 2015, a un millón 301 mil 639 toneladas en el 2016.

Luego, dentro del programa de Seguro Catastrófico Agrícola, les entregó un cheque por más de un millón de pesos a los afectados de Totolapa, Suchiapa, Venustiano Carranza, San Lucas y Chiapa de Corzo.

Comentando otras cosas, en un intento por ganarle la carrera a la delincuencia organizada, funcionarios de la Fiscalía General del Estado, buscan el acercamiento de los habitantes de Tapachula para coadyuvar y diseñar estrategias en materia de prevención del delito.

Carlos Alberto Montesinos García, fiscal de Distrito Fronterizo, mencionó que el gobernador Manuel Velasco Coello, les ha instruido a trabajar de manera muy cercana a la ciudadanía, con el objetivo de redoblar esfuerzos en coordinación con las autoridades de los tres niveles de Gobierno y los habitantes.

De ahí que hasta con el agregado jurídico del FBI se han reunido para echar andar los grupos antipandillas, para ello han acordado un cruce de información con el Centro Trasnacional de Guatemala. Ojalá que les dé buenos resultados, porque la gente en la región fronteriza de la Costa ya no siente lo duro, sino lo tupido.