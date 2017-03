EL TRI CONFIRMÓ QUE ES EL LÍDER EN LA FTM

No hay nada que explique el fenómeno de mantenerse por casi cincuenta años en el medio musical y ser el líder del rock en México, es el Tri de Alex Lora, que regresó a Tapachula y triunfó nuevamente, ahora en el escenario de la Feria Tapachula Mesoamericana 2017. Promocionando su disco número 48: “El Tri Sinfónico 3”, que grabó con la Orquesta Sinfónica de Puebla “5 de Mayo”; pero que igualmente lanzará en un par de meses su nueva producción, y festejó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, editara el boleto que se agotó en solo tres días los diez millones del tiraje original, estableciendo un nuevo récord.

Ícono, objeto de culto para sus seguidores, Alex Lora se reunió previo al concierto con los medios locales, con quienes la agrupación departió por espacio de treinta minutos, ahí el compositor e intérprete anunció que la capital mexicana rendirá tributo a la trayectoria con el lienzo urbano número 10, que cubrirá todo un edificio de la emblemática capital azteca.

A lo largo de su trayectoria, ha grabado todas las composiciones de Lora, su líder y guía, gracias a ello han podido liderar el género del rock mexicano por medio siglo, son ya más de cuatro décadas musicalizando la vida de sus fanáticos que han convertido en himnos algunos de los temas de la atípica agrupación que llenó a tope el foro masivo de la Feria Tapachula Mesoamericana 2017 la noche del viernes.

Las canciones de El Tri, son también la crónica de la vida de nuestro país, en sus letras Lora plasma la actualidad, como los últimos temas dedicados al actual mandatario estadounidense a quien el artista llama: “Donaldo”, de igual forma que denuncia los abusos de la autoridad, el maltrato a los niños de la calle y da voz a las personas con discapacidad, convirtiéndose en el más prolífico compositor del rocanrol Made In México.

Autor del primer libro de “Realidad Aumentada” que se publica en México, que no podía llamarse mejor que su grito de batalla: “Que viva el rocanrol”, Alex Lora habló de esta obra literaria que es una puerta a 45 años de vivencias, rolas y tocadas narradas en 71 anécdotas aderezadas con más de cien fotografías inéditas que resulta un grandioso regalo para la fanaticada que lo convirtió en uno de los libros más vendidos del mercado editorial desde su publicación.

Los fans tapachultecos no le fallaron a El Tri, y acudieron a gozar de una velada llena de rocanrol que los hizo olvidarse de los problemas, del gasolinazo y de los males de amor, porque como bien dice Lora: “cuando tocamos es cuando somos felices”. EL ORBE / Alberto Bonilla Acosta / Fotos: Miguel Laparra