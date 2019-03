REC autoriza y transparenta obra de “20 millones de pesos” para Tapachula

• El Gobernador del Estado dio a conocer licitación de obra de pavimentación para el camino viejo a La Pita.

• Beneficiará a más de 70 mil habitantes de un promedio de 52 colonias del sur-oriente de la ciudad.

• Es con inversión del gobierno del estado, no del ayuntamiento; alcalde Oscar Gurria se adelanto a dar banderazo de inicio sin la participación del estado.

• La obra iniciará el 25 de Abril y concluirá el 25 de Octubre del presente año.

REDACCION EL ORBE

TAPACHULA, CHIAPAS 27 DE OCTUBRE DEL 2019.- Dando cumplimento a los compromisos que hizo en campaña, el Gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas a través de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, dio a conocer la licitación de la obra, que consiste en la pavimentación del camino viejo La Pita, en la zona sur oriente de la ciudad.

Con una inversión estimada de “20 millones de pesos”, la reparación de dicha vialidad, se beneficia a más de 70 mil habitantes de este sector de la zona urbana, en donde colindan en promedio unas 53 colonias.

Con esto, el gobierno del estado da respuesta a una demanda añeja de la población tapachulteca.

De igual forma para dar transparencia a la ejecución de esta obra, el mandatario chiapaneco público a través de la Secretaría de Infraestructura la convocatoria de la licitación 003E, para que todos los interesados (constructoras) de la localidad y la región participen.

Esto con la finalidad de evitar vicios y posibles actos de corrupción, en donde funcionarios asignaban obras de manera directa, y no mediante un concurso público.

Es por ello que se hizo pública la licitación SOP-907005975-E5-2019. Mediante la cual los interesados tendrán que cumplir los diferentes requisitos.

El documento destaca que la presentación de preposiciones y apertura técnica-económica será el 10 de Abril del 2019 a las 9:00 horas.

Así como los trabajos darán inicio el 29 de Abril y terminarán el 25 de Octubre del presente año, teniendo un plazo de ejecución de 180 días.

Las reuniones de dicha licitación se celebrarán en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y otras en la ciudad de Tapachula.

Las bases de licitación y los requisitos generales que deberán acreditar los interesados se encuentran disponibles para consulta en www.sop.chiapas.gob.mx.

ANTECEDENTES

Hace aproximadamente un mes, el actual Presidente Municipal, Oscar Gurria realizó un evento, que denominaron en el Ayuntamiento, banderazo de inicio del camino a La Pita, en donde simularon el inicio de los trabajos.

Sin embargo, con la publicación de esta licitación, se aclara que tanto la inversión como todos los procesos constructivos los realizará el Gobierno del Estado, no el ayuntamiento de Tapachula, como se pretendió hacer creen.

De igual forma, hace una semana la regidora Mónica Escobar González denunció que el alcalde, Gurria presentó ante el cabildo una propuesta para hacer un estudio de factibilidad para la obra en mención, con un costo superior de los 800 mil pesos, y fue autorizado. Lo que califico como incongruente y aberrante, porque hoy se sabe que todo el proceso constructivo lo llevará el Gobierno del Estado.

Así como el cuestionamiento fue ¿para que un estudio de factibilidad?, si ya existen proyectos constructivos desde la administración 2012-2015, fecha en que también se hicieron trabajos de introducción de drenaje y agua potable.

La actuación del alcalde y la gran mayoría de los regidores ha generado desconfianza, y se sospecha que puedan estar involucrados en actos de corrupción.

TRANSPARENCIA

Con este ejercicio de transparencia por parte del Gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas se cumplen con las leyes vigentes en la entidad.

Sobre todo con lo que marca la “Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas”.

Que en su artículo 7. Apartado II dice textual sobre los funcionarios públicos: Deberán conducirse con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión, para tener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dadivas, obsequios o regalos, de cualquier persona u organización.

En repetidas ocasiones el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas ha advertido a los funcionarios que se tienen que comportar con honestidad, y todo aquel funcionario que sea sorprendido haciendo negocio con su cargo público se le aplicará la ley y se le aplicará la sanción que corresponde.