Vecinos de diferentes colonias del nor poniente de la ciudad de Tapachula, como la 1º de Mayo y Américas, denuncian el abandono que presenta la calle ubicada a un costado del malecón del río Coatán y las instalaciones del IMSS en Tapachula. Considera como salida de emergencia para quienes viven en este sector de la ciudad.

Así como denuncian que vehículos de empresas particulares se dedican a tirar escombro en la zona, ya que dicho material azolva alcantarillas y drenes. No hay vigilancia, no hay alumbrado y se ha convertido en un basurero clandestino.

Por ello solicitan mayor atención del Ayuntamiento de Tapachula.