miércoles, septiembre 24, 2025
Reclaman solución real al colapso del puente Chapultepec en Tapachula.

*Más de 60 comunidades de la zona alta.

Rechazan la estructura provisional colocada por el ayuntamiento y exigen un puente tipo Bailey que garantice su seguridad y conectividad.

Tapachula Chiapas 24 de septiembre 2025.- La inconformidad crece entre habitantes de más de 60 ejidos, cantones y fincas de la zona alta de Tapachula, quienes exigen una solución definitiva al colapso del puente Chapultepec encabezados por líderes comunitarios como Edgar Hernández Villatoro, juez auxiliar, y Eduardo Camarena, representante de productores de café, los ciudadanos acusan a las autoridades de negligencia y abandono
.
El puente original, severamente dañado por el desbordamiento del río, fue cubierto con una estructura metálica provisional colocada directamente sobre su base colapsada, lo que ha generado fuertes críticas.

En qué cabeza cabe poner un puente sobre otro que ya está roto, cuestionaron los colonos, señalando el peligro latente para quienes lo transitan diariamente.

