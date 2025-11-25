Juan Carlos Moreno Guillén acerca la justicia a Copainalá y San Fernando

– Poder Judicial fortalece espacios comunitarios de encuentro y corresponsabilidad ciudadana.

Habitantes y representantes de la sociedad civil de los municipios de Copainalá y San Fernando se reunieron para participar en un encuentro significativo y directo con el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, en las jornadas del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, realizadas en dichas localidades.

En estas visitas, la ciudadanía expresó el reconocimiento al titular de la casa de la justicia por la apertura de esta institución, impulsando iniciativas que favorecen los lazos de comunicación y vinculación directa del Poder Judicial y la sociedad chiapaneca.

Por su parte, en el municipio de Copinalá, acompañado por el presidente municipal Carlos Cruz Cruz, el magistrado presidente manifestó que una de las apuestas que se tiene es fortalecer la justicia social, y dejar los cimientos para que las nuevas administraciones sigan trabajando con humanismo por el bienestar de Chiapas.



Además, aseguró que ahora, gracias a la reforma judicial, las personas juzgadoras darán la cara y serán agentes proactivos en la sociedad, tendrán que salir de su oficina, dar conferencias en las escuelas, entrevistas, y eso abonará a que la gente sepa el funcionamiento y el importante quehacer del Poder Judicial.

Mientras que, en San Fernando, el titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura subrayó que la labor de las y los juzgadores abona en la construcción de la paz, porque son quienes dictan las órdenes de aprehensión, vinculaciones y las sentencias que no permiten la impunidad; por ello, es fundamental este programa que permite la cercanía con la sociedad, para que las y los chiapanecos puedan reconocer la labor de esta institución.

Ante la presencia del alcalde de San Fernando, Edilberto Gutiérrez Aguilar, Moreno Guillén exhortó a la población a acercarse, solicitar orientación y atención, porque las instituciones están para servir y brindar apoyo a quienes lo necesiten.

Finalmente, en cada uno de estos encuentros finalizó con una sesión abierta de preguntas, donde las personas participantes compartieron sus experiencias y recibieron orientación por parte de las y los integrantes de la casa de la justicia chiapaneca, consolidando este programa como un espacio comunitario de encuentro y corresponsabilidad ciudadana.