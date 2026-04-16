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Fortalece SSP coordinación con productores del Soconusco para continuar garantizando entornos seguros

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* “Estas reuniones no son de protocolo, son de trabajo, de evaluación y de resultados”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño

Tapachula, Chiapas; 16 de abril de 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; el director de la Guardia Estatal Fronteriza, Agustín Iván Prado Zepeda; el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo; el secretario de Seguridad Pública Municipal, Manuel Alejandro Lluch García; y el subdelegado de la Fiscalía General de la República en Tapachula, José Luis Jiménez Cárcamo, llevaron a cabo una reunión de trabajo con la Asociación Agrícola de Productores de Plátano del Soconusco, presidida por Eduardo Altúzar López.


Durante la reunión, el secretario de Seguridad del Pueblo, reafirmó su compromiso de trabajar de manera cercana, transparente y coordinada con todos los sectores productivos del estado, como parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, con el objetivo de evaluar avances, fortalecer la coordinación institucional y atender de manera directa las inquietudes del sector. “Estas reuniones no son de protocolo, son de trabajo, de evaluación y de resultados”, señaló.

Además, reiteró que la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), mantiene una política de puertas abiertas, promoviendo la proximidad social como eje central de la seguridad pública, con el objetivo de brindar un servicio cercano, humano y de calidad a la ciudadanía.

Durante la reunión, los productores expusieron sus principales necesidades e inquietudes, las cuales fueron atendidas de manera puntual, reafirmando el compromiso de la SSP de fortalecer las acciones que garanticen condiciones de seguridad para el desarrollo de sus actividades productivas.

La SSP continuará impulsando estrategias coordinadas que permitan consolidar entornos de paz y tranquilidad en todas las regiones del estado, contribuyendo así al desarrollo económico y bienestar de las familias chiapanecas en esta Nueva ERA.

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