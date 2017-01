Cafetaleros Alistan Armas

* Para Enfrentar Este Sábado a Loros de Colima

* Los Tapachultecos van por 3 Puntos de Visita

Tapachula, Chiapas.- Con el triunfo sobre Cimarrones, Cafetaleros lograron los primeros tres puntos del Torneo, lo que catapulta a los dirigidos por Mauro Camoranesi al puesto 14, comenzando la remontada tapachulteca en el certamen.

Al ser las primeras jornadas del torneo, las diferencias entre los equipos no son demasiadas, lo que obliga a la plantilla del Soconusco a apretar el paso y consolidarse como protagonista del campeonato.

El siguiente duelo de Cafetaleros será en condición de visitante frente a Loros de Colima, este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Universitario de Colima.

Por otro lado, con la participación de Luis Hernández y Daniel Jiménez, en lo que va de las tres fechas, Cafetaleros comenzó a sumar en la regla del menor dispuesta por la Federación Mexicana de Futbol al contabilizar 245.25 minutos.

La sumatoria de minutos de ambos jugadores aporta, además de la calidad futbolística, la responsabilidad del club en cumplir con este decreto lo más rápido posible para no hacerlo de manera inmediata en la recta final del mismo.

Así, en el resto de las 15 jornadas, Cafetaleros deben cumplir con 519.75 minutos, lo que significa que les bastará con sumar un promedio de 35 minutos por partido.

En cuanto al tema porcentual, los tapachultecos no tienen dificultad alguna, ya que se encuentran fuera de la problemática al ubicarse en el puesto 11 con un promedio de 1.3553; dejando la pelea entre Cimarrones (16), Loros (17) y Tampico Madero (18). EL ORBE.

Esta nota fue publicada el día: 18, enero, 2017