Deportivo Moreno es Campeón

* En la Categoría Libre

* Al Superar 3-1 a Yovani Vive en el Campo del Bancrisa

Tapachula, Chiapas.- Con goles de Obdulio Barrios y Ernesto Cruz, Deportivo Moreno venció con marcador de 3-1 a Yovani Vive en el campo del Bancrisa, para proclamarse Campeón de la categoría Libre en la Liga de Futbol “Los Campeones del May”.

El equipo favorito era Yovani Vive, que había destacado en torneos pasados.

El partido comenzó y pronto Yovani Vive quiso apoderarse del balón con Cristian Pérez y Marcos Solís, quienes le habían dado el pase a su equipo al eliminar a Yamileth. Pero Deportivo Moreno no se dejaba intimidar.

Las acciones estuvieron bastante parejas en los primeros 45 minutos, con jugadas de peligro en ambas porterías pero nadie pudo tomar ventaja.

Para la parte complementaria, el Deportivo Moreno continuaba atacando y Obdulio Barrios anotaba el 1-0.

Los jugadores de Yovani Vive no se desesperaron y 5 minutos después estaban empatando el encuentro con golazo de Luis Miranda.

Al minuto 65, Deportivo Moreno conseguía el 2-1 con Obdulio Barrios.

Al minuto 72, Ernesto Cruz sentenció 3-1 a su oponente, que a pesar de todo su esfuerzo, no pudo.

Luego del juego, Luis Alberto Trujillo Domínguez “El May”, acompañado de Víctor Ortiz, premió a los Campeones con trofeo y 12,000 pesos y a los Subcampeones con 6,000 pesos, además de hacer la invitación a los equipos para que participen en el siguiente torneo. La junta previa es hoy a las 17:00 horas en “Pollos May” frente a La Villita. EL ORBE/Nelson Bautista