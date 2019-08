Leones Negros Campeón

* En el Fut-5 de Álvaro Obregón

Tapachula Chiapas.- Deportivo Leones Negros se coronan campeones luego de vencer con espectacular marcador de 8-5 a Allison, dentro de la Categoría Libre de la Liga de Fut 5 de Álvaro Obregón, apadrinado por “el May”.

En el juego, con dos goles de Ramón Martínez y Carlos de los Santos, la escuadra de Allison inició ganando este duelo.

Los elementos del conjunto Felino, no se daban por vencidos pues la fiesta apenas comenzaba y con Jorge Cuevas y Bersain García, estaban emparejando la pizarra.

Con este resultado el partido se puso en un constante ir y venir, siendo los elementos de Leones quienes le dieron la vuelta al juego con Yovani López y Ronaldo Morga, quienes marcaron para poner el tanteador 4-2.

El conjunto de Allison, no tiró la toalla pues armó grandes jugadas con peligro de gol y por medio de Hugo Gómez, dejaron los cartones en 4-3, en la primera mitad.

Para el segundo tiempo, Allison se dejó ir con todo pues rápidamente buscó el empate con Óscar Gómez, quien de certero derechazo empató la pizarra a 4 goles.

Con este resultado el ritmo del juego se puso en un constante ir y venir, siendo de nuevo el cuadro de Leones que con Kevin Escobar y Abel Flores, ampliaron su pizarra a 6-4. Pero la respuesta de parte de Allison, no tardó en llegar, pues de inmediato Fernando Villareal ponía los cartones 6-5.

Todo parecía que el juego lo emparejaría Allison, que apretó cada jugada y con potentes tiros de media y larga distancia trataron de obtener la igualada, pero sin poder concretar el gol. Finalmente el cuadro de Leones sentenció la derrota de sus adversarios con Jesús Cigarroa, que se lució con dos golazos, para dejar el marcador 8-5.

Luego del partido, Joaquín N, en representación de Luis Alberto Trujillo Domínguez “el May, premió al campeón con 6,000 pesos, mientras que repartió 3,000 pesos al subcampeón; además dejaron abierta la invitación para el siguiente torneo y a todos los interesados en competir, quienes pueden llamar al 9621380168. EL ORBE/Nelson Bautista