Bucaneras Supera 8-2 a New Level

En el Softbol del "Alejandro Córdova"

Tapachula, Chiapas.- La novena de Bucaneras brindó espectáculo y derrotó con estupendo marcador de 8-2 a New Level, en la Liga de Softbol “Alejandro Córdova”.

Desde el arranque del encuentro, las Bucaneras mostraron su poder ofensivo con Bety Velasco y Greysi Anzueto, quienes pusieron los cartones 2-0.

En el tercer capítulo, Yolanda García descontaba con el 2-1 y New Level parecía daba pelea.

Pero en la cuarta y quinta entrada, Bucaneras se adueñaban del juego con Marijo Álvarez, Jimena Jiménez y Adriana Torres, quienes pusieron el marcador e 5-2. Ana Hernández puso la rayita de New Level.

A pesar de que Michel de León, Yolanda García, Karla y Anel Villalobos lucharon en el final del encuentro, no pudieron ante Anahí Alfaro, María Álvarez y Katy Madrid, quienes sellaron el triunfo de las Bucaneras con el 8-2.